Sony apre all’archiviazione dei giochi di PS5 su disco esterno

Sappiamo ormai da mesi che gli utenti di PS5 avranno la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione della nuova console grazie al collegamento di hard disk esterni. Parliamo al futuro perchè la funzionalità deve essere abilitata da Sony tramite un aggiornamento del firmware di PlayStation 5 e ad oggi l’azienda non ha ancora comunicato quando questo sarà possibile.

Un primo passo in questo senso, però, è in arrivo. L’aggiornamento del firmware di PS5 in arrivo in tutto il Mondo domani, il 14 aprile, introdurrà la possibilità per gli utenti di archiviare su hard disk esterni i propri titoli per PlayStation 5. Sì, avete capito bene: soltanto archiviazione. I giochi potranno essere spostati su hard disk esterno, ma non potranno essere giocati finché resteranno lì.

La buona notizia è che se si vuole guadagnare spazio sull’hard disk principale della console di casa Sony si potranno spostare tutti i file nell’hard disk esterno – senza doverli quindi cancellare – così da averli sempre a portata di nuovo trasferimento dall’unità esterna a quella interna – nel caso in cui si abbia voglia di rigiocare titoli archiviati. Trasferire i file di gioco da hard disk ad hard disk sarà notevolmente più veloce che scaricarli da zero dal PlayStation Store.

Le FAQ ufficiali di Sony precisando che la novità rappresenta “un ottimo modo per estendere le capacità di archiviazione della tua console PS5, e puoi copiare senza problemi i tuoi giochi PS5 sulla memoria interna della console quando sei pronto a giocare. È più veloce reinstallare i giochi per PS5 dalla memoria estesa USB che riscaricarli o copiarli da un disco“.

Il passo successivo, permettere di giocare titoli salvati su hard disk SSD esterno, non ha ancora una data. L’ultima comunicazione ufficiale che abbiamo risale allo scorso anno:

La console PS5 è dotata di una porta di espansione che, in futuro, consentirà ai giocatori di aggiungere una memoria di archiviazione SSD M.2 da utilizzare per installare e riprodurre giochi per PS5. Questa funzionalità di aggiornamento della memoria SSD M.2 sarà disponibile sulla console PS5 dopo il lancio attraverso un aggiornamento del software di sistema. Condivideremo ulteriori dettagli in futuro, tra cui il tipo di unità di archiviazione SSD M.2 compatibile con la console PS5.