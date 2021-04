Microsoft lancia il nuovo Surface Laptop 4

Daniele Particelli,

L’attesa è finita. Microsoft ha svelato oggi il nuovo Surface Laptop 4, versione aggiornata e migliorata del già ottimo e vendutissimo Surface Laptop 3. Il nuovo modello porta con sé il design iconico del modello precedente, così come la cura dei dettagli e i materiali scelti da Microsoft, ma aggiorna le specifiche e punta a dare del filo da torcere ai dispositivi della concorrenza.

Surface Laptop 4 sarà disponibile in Italia dalla fine del mese in due diverse versioni con display touchscreen 3:2 PixelSense da 13,5” o 15” e in due colorazioni – nera o platino. A seconda della versione sotto la scocca ci saranno processore Intel Core di undicesima generazione o il processore mobile AMD Ryzen con Radeon Graphics Microsoft Surface Edition (8 core). In entrambi i casi i processori, lo precisa Microsoft, garantiranno un’esperienza di utilizzo fluida, perfetta per rispondere a tutte le esigenze moderne di multitasking.

Il nuovo Surface Laptop 4, indipendentemente dal modello, include una fotocamera frontale HD integrata e un microfono da studio in array in grado di assicurare una resa audio potente e cristallina.

Chi è alla ricerca di un dispositivo che garantisca anche una durata eccellente della batteria non resterà deluso di fronte al nuovo Surface Laptop 4. Si parte da fino a 16,5 ore per il modello da 15″ con processore Intel Core i7 fino ad arrivare a ben 19 ore di utilizzo con una sola carica per il modello da 13,5″ AMD Ryzen 5.

E i prezzi? In linea coi dispositivi della concorrenza. Il modello da 13,5″ avrà un prezzo di partenza di 1.149 euro, mentre la versione con schermo da 15″ partirà da 1.499 euro. Il nuovo Surface Laptop 4 sarà in vendita in Italia dal 27 aprile prossimo, ma già da oggi può essere pre-ordinato sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori specializzati.