Instagram, maggior controllo sul numero dei like

Instagram ha intenzione di testare una soluzione per dare alle persone un maggiore controllo sul counter dei like. La società ha annunciato un “piccolo test globale” che presenterà agli utenti tre opzioni: scegliere di non vedere il conteggio sui post di nessuno, disattivarli per i propri post soltanto o mantenere l’esperienza originale, che mostra il numero dei “mi piace” sotto tutti i contenuti caricati sul sito. L’azienda ha anche detto di essere al lavoro su un’esperienza simile per Facebook, ma non ha fornito dettagli su come potrebbe essere.

Instagram aveva deciso di nascondere il counter per alcuni utenti in tutto il mondo attraverso un test. In quel caso, gli utenti non potevano scegliere se vedere o meno il conteggio dei Mi piace. All’epoca, il social network aveva detto agli utenti di volere che le persone “si concentrassero sulle foto e sui video condivisi, non sul numero di Mi piace ottenuti”. Gli influencer erano inizialmente preoccupati che questo potesse avere un effetto negativo sugli accordi con i brand, perché i loro risultati non sarebbero stati pubblici, ma il problema non si è verificato perché per loro è stato possibile visualizzare il counter dei like privatamente (potendo così condividere i risultati con i partner). Tuttavia, fornire un’esperienza personalizzata potrebbe essere la giusta direzione per la piattaforma, perché consentirebbe anche alle persone che vogliono tenere traccia dei like di farlo senza problemi.

Anche Facebook aveva inizialmente nascosto il conteggio dei like al pubblico attraverso un test, nel 2019. Non è chiaro se questa sperimentazione prova possa servire come banco di prova per Facebook, visto che sul social ideato da Zuckerberg le dinamiche non sono mai cambiate nonostante il test eseguito.