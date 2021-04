Tim: come ottenere 5 euro di bonus

Redazione Webnews,

TIM ha lanciato oggi una nuova promozione che consente di ottenere 5 euro di bonus. La promozione è valida da oggi 16 aprile fino al 29 aprile ed è rivolta a tutti i clienti che hanno un piano tariffario prepagato. Per ottenere il bonus di 5 euro occorre effettuare una ricarica di almeno 15 euro tramite l’app MyTim con metodo di pagamento Satispay. L’operatore telefonico specifica che il bonus, una volta ottenuto, non è rimborsabile né trasferibile.

TIM: come ottenere il bonus di 5 euro

Per poter effettuare un pagamento tramite Satispay, occorre inserire il numero di telefono collegato all’account registrato nel sistema di pagamento. La conferma del pagamento apparirà all’utente direttamente all’interno dell’app Satispay. Se non si completa l’acquisto entro 15 minuti, la richiesta sarà annullata e la procedura andrà ripetuta ad ogni ricarica tramite questo metodo di pagamento. I tagli di ricarica presenti sull’app MyTim sono 10, 15, 25 e 50 euro, ma con il primo taglio non è possibile concorrere all’ottenimento del bonus.

Il connubio col metodo per pagamenti Satispay

Il connubio tra Tim e Satispay si fa dunque più stretto. Di recente, infatti, il sistema di pagamenti elettronici, attivo in Europa dal 2015, ha ottenuto finanziamenti per 93 milioni di euro. E tra gli investitori, con 20 milioni di euro, c’è proprio Tim Ventures, il fondo di Telecom Italia. In passato, l’operatore aveva già effettuato promozioni last minute, ma le stesse duravano solo 1-2 giorni e il metodo di pagamento accettato era Paypal. In questo caso, invece, la promozione è valida per 2 settimane ed ha l’obiettivo di incentivare l’uso di Satispay.

L’app di Satispay, disponibile per dispositivi Android e iOS, consente di effettuare pagamenti elettronici con un tap nei negozi convenzionati, scambiare denaro e acquistare servizi. Inoltre, si integra perfettamente con l’app MyTIM e l’Area Clienti MyTIM per ricaricare la propria Sim con welcome bonus di 5 euro per i nuovi clienti Satispay.