Facebook: nuovi strumenti per esportare i dati

Chiunque abbia un profilo Facebook, si troverà primo o poi davanti alla necessità di fare un backup delle informazioni personali condivise sul social network di Mark Zuckerberg. Di recente, tra l’altro, proprio la piattaforma è stata oggetto di un furto di dati che ha coinvolto qualcosa come 37 milioni di italiani. Insomma, ogni tanto, fare un backup e cambiare la password di accesso al profilo è cosa buona e giusta. Gli strumenti non mancano, anche perché nel tempo il social network ha dovuto rafforzare questo aspetto della piattaforma, per ottemperare alle misure governative, come il California Consumer Privacy Act negli USA e la General Data Protection Regulation in Europa.

Nuovi strumenti social per salvare le informazioni

Gli utenti hanno a disposizione su Facebook diverse opzioni per settare i propri livelli di sicurezza e privacy. Possono decidere di mostrare alcune informazioni piuttosto che altre, soprattutto possono archiviare tutto ed effettuare un’esportazione in qualunque momento. Per queste operazioni è presente la funzione “Trasferisci una copia delle tue informazioni di Facebook”, che seppur già ricca, è stata ulteriormente potenziata proprio in questi giorni. Il social network ha infatti aggiunto la possibilità di effettuare dei backup scaricando pacchetti compatibili con Google Docs, WordPress o Blogger. Si tratta di tre formati molto utilizzati dagli utenti, soprattutto quelli che dispongono di blog e siti Web. E si affiancano tra l’altro alla possibilità di effettuare il backup di foto e video verso Google Foto, Dropbox, Backblaze e Koofr, funzione introdotta a metà del 2020.

Facebook: come fare un backup dei dati personali

Per effettuare un backup delle proprie informazioni personali da Facebook è molto semplice: una volta nel menu Impostazioni, basta spostarsi in Le tue informazioni di Facebook e selezionare Trasferisci una copia delle tue informazioni. Da qui basta scegliere il formato di destinazione (Google Docs, WordPress e Blogger) ed effettuare il login con le credenziali della piattaforma scelta.