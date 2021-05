La pandemia spinge gli italiani sempre più su Internet

Redazione Webnews,

Ad oltre un anno dall’inizio della pandemia, gli italiani trascorrono in media tre ore al giorno su Internet. È quanto riferisce la società di analisi Comscore. Inevitabilmente il virus ha cambiato le abitudini di tutti noi, perché le misure restrittive ci hanno costretto ad usare nuovi mezzi per comunicare, riunirsi, lavorare e studiare a distanza. Non è un caso che le piattaforme come Meet, Teams e Zoom abbiano registrato un vero e proprio boom, ovvero che gli ecommerce abbiano registrato record di vendite. Le attività commerciali chiuse hanno inevitabilmente spinto in alto gli acquisti online, con Amazon è andato addirittura oltre le previsioni degli analisti.

Italiani online almeno 3 ore al giorno

Durante la pandemia, sottolinea Comscore, è aumentata la penetrazione dell’uso di Internet in Italia dal 70 al 74%, con il tempo trascorso online che sale del 3% rispetto al dato già in aumento registrato un anno fa. In media gli italiani trascorrono in Rete tre ore al giorno e di questo tempo l’80% avviene da dispositivi mobili. A connettersi maggiormente sono le fasce di età più giovani: tra i 18 e i 24 anni la media è di 3 ore e 42 minuti trascorsi al giorno. La media scende innalzando l’età e tra i 25 e i 43 anni, ad esempio, siamo sulle 3 ore e 3 minuti.

Stabili i siti di news, sale l’intrattenimento

Entrando maggiormente in dettaglio, Comscore sottolinea che i siti di news hanno mantenuto stabile il proprio “consenso” rispetto all’anno precedente, con una penetrazione del 95%. Insomma, per gli italiani essere rinchiusi in casa o poter circolare liberamente non cambia le abitudini nella fruizione delle notizie. Cambia, invece, l’audience relativo all’intrattenimento con un aumento del 3% con 38,8 milioni di visitatori unici, ovvero il 97% della popolazione digitale nostrana. Le tante ore trascorse in casa, in questo senso, ha spinto verso una maggiore fruizione di contenuti come film e serie TV.

Social network: Tik Tok boom in pandemia

E i social network? TikTok fa segnare un +59% in un anno: oltre 10 milioni di visitatori unici, quarto poso tra i social tra gli utenti italiani. Aumenta anche l’engagement per le chat, con un aumento del 149%, con Instagram che invece fa segnare un +89%.