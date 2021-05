Tip Jar, ecco come gli utenti possono monetizzare su Twitter

Redazione Webnews,

Twitter è in fase di rinnovamento costante e Tip Jar è soltanto l’ultima funzionalità appena arrivata. Negli ultimi mesi sono state tantissime le novità introdotta sul social network di microblogging, alcune ispirate alla concorrenza e altre più funzionali ad espandere lo scopo principale di Twitter ben oltre il semplice sfogo a ruota libera.

La novità, appena introdotta su Android e iOS in lingua inglese, è la possibilità di monetizzare anche stando semplicemente su Twitter. Non siamo dalle parti di OnlyFans, dove gli utenti possono sottoscrivere un abbonamento ad uno specifico account e supportare i creatori di contenuti, ma la funzionalità Tip Jar, il “barattolo delle mance“, dà la possibilità agli utenti della piattaforma di inviare del denaro agli account che seguono e che apprezzano.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

La funzionalità è ancora in fase di rollout e per il momento non tutti gli account su Twitter possono abilitare la possibilità di farsi inviare denaro da altri utenti. Questa opzione è riservata ad una selezione di account – creatori, giornalisti, esperti e organizzazioni no-profit – ma chiunque può già inviare le proprie mance semplicemente facendo un tap sulla nuova icona che compare vicino alla foto profilo.

Non è Twitter a gestire le transazioni e il social network, almeno in questa fase, non prende alcuna percentuale dei trasferimenti che vengono effettuati. Gli utenti possono scegliere tra una varietà di servizi per inviare le proprie mance – Bandcamp, Cash App, Patreon, Paypal e Venmo – e i destinatari le riceveranno all’istante.

Tip Jar, anche se soltanto per gli utenti di Android, è stato già abilitato anche su Spaces, la risposta di Twitter a Clubhouse.