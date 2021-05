Da oggi è possibile acquistare prodotti su Amazon e pagare in contanti. Addio carte di credito, ecco come fare grazie a Western Union.

Piccola grande rivoluzione in casa Amazon. Da oggi per effettuare gli acquisti su Amazon non è più necessario essere in possesso di una carta di credito, carta ricaricabile o conto corrente, ma è possibile anche pagare in contanti, anche se la procedura non è immediata come si possa pensare.

La novità è possibile grazie alla collaborazione tra Amazon e Western Union, il colosso statunitense presente ormai in tutto il Mondo e anche in Italia con più di 4.300 punti vendita. Vediamo insieme come è possibile acquistare su Amazon e pagare in contanti!

Come pagare in contanti gli acquisti su Amazon

La procedura è davvero semplice. La prima cosa che dovete fare è inserire uno o più articoli nel carrello di Amazon e procedere, come avete sempre fatto, fino alle opzioni di pagamento. A quel punto troverete una nuova opzione Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino.

Il passo successivo è quello di trovare il punto vendita di Western Union più vicino a voi, stampare il codice che Amazon vi invierà via mail ed effettuare il pagamento in contanti presso la sede di Western Union. Avrete 48 ore di tempo per perfezionare il pagamento dopo l’acquisto e soltanto dopo che Amazon avrà ricevuto il pagamento farà partire la spedizione.

Pagare con carta di credito o conto corrente è senza dubbio più rapido, dal momento che Amazon fa partire la spedizione in tempi celeri, mentre l’opzione per il pagamento in contanti richiede almeno il tempo necessario di recarsi nel punto vendita.

Se, dopo aver inserito l’oggetto che volete acquistare nel carrello, non vedete ancora l’opzione per pagare in contanti, è molto probabile che quell’oggetto o quegli oggetti non siano ancora idonei per questa modalità di pagamento. Amazon spiega che “prodotti Warehouse Amazon, promozioni temporali come offerte lampo e offerte top, prodotti digitali come (e-Book, mp3), abbonamenti come Prime, Prime prova gratuita, Prime per studenti, acquisti effettuati con modalità ‘One-Click’ e i Buoni Regalo Amazon.it” non sono idonei per questo metodo di pagamento.

Come funziona il rimborso?

Anche pagando in contanti, va da sé, si hanno gli stessi diritti di chi acquista tramite carta di credito o conto corrente. La differenza sta nelle modalità di rimborso: