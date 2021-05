La Cina banna le criptovalute: non sono soldi veri

La Cina ha vietato agli Istituti finanziari e alle società di pagamento di fornire servizi legati alle criptomonete, ma non la loro detenzione.

La Cina ha deciso di vietare agli Istituti finanziari e alle società di pagamento di fornire servizi relativi alle transazioni tramite criptovaluta, e ha anche messo in guardia gli investitori dal trading speculativo di criptomoneta. In base a questo divieto, istituzioni, comprese banche e canali di pagamento online, non devono quindi più offrire ai loro clienti alcun servizio che coinvolga in qualche modo la valuta digitale.

La Cina vieta gli scambi, ma non la detenzione di bitcoin



La National Internet Finance Association of China, la China Banking Association e la Payment and Clearing Association of China, ovverosia le tre autorità di Pechino responsabili della vigilanza sulle banche e sull’industria dei pagamenti, hanno rilasciato un comunicato stampa nel quale spiegano i motivi dietro alle decisioni avallate dal Governo di Pechino.

“Recentemente, i prezzi delle criptovalute prima sono saliti alle stelle, poi sono precipitati, e il commercio speculativo di criptomoneta è rimbalzato, violando gravemente la sicurezza della proprietà delle persone e interrompendo il normale ordine economico e finanziario”, ha affermato un portavoce dei tre organismi del governo cinese.

Nel testo, in particolare, vengono quindi evidenziati i rischi legati all’andamento di vendita o di acquisto di un titolo in Borsa con bitcoin, affermando che le valute virtuali “non sono supportate dal valore reale”, quindi i loro prezzi sono facilmente manipolabili e i contratti di trading non sono protetti dalla legge cinese.