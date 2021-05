Ayos HCS: un Home Connectivity Server per gestire il proprio network

Ayos HCS è una soluzione completa per la gestione e la sicurezza dei network pensata per chi ha la necessità di una protezione completa.

Ayos HCS è una soluzione completa per la gestione e la sicurezza dei network pensata per chi ha la necessità di una protezione completa senza per questo possedere competenze tecniche avanzate.

Il suo nome è il frutto dell’unione dei termini “Aiyja” (il nome della casa produttrice) e “OS” (operating system) a cui segue la sigla “HCS” (Home Connectivity Server), per realizzare la versione attuale sono stati necessari anni di lavoro ma il risultato è stato un prodotto grazie al quale difendersi facilmente da tutti i maggiori rischi informatici interni ed esterni, compresi i ransomware e i furti d’identità.

Ayos HCS è dotato di caratteristiche che comunemente potrebbero richiedere un investimento tra i 10 e i 20mila euro, in questo caso invece il prezzo di lancio è di 1.790 euro per una configurazione hardware concepita per consentire agli utilizzatori di esercitare il proprio diritto alla riparazione, senza obsolescenze programmate che obbligherebbero all’acquisto di un nuovo modello in futuro.

Le funzionalità di Ayos HCS

Ayos HCS presenta ben 692 funzionalità differenti, elencarle tutte sarebbe complesso ma per evidenziarne le potenzialità è possibile fare riferimento alle feature principali in dotazione.

Un firewall di livello enterprise

Il dispositivo opera tra il router dell’ISP e i device dell’ambiente in cui viene installato, indipendentemente dalla configurazione utilizzata (rete cablata o Wi-FI). In ogni caso il firewall messo a disposizione è in grado di proteggere un network in ogni sua parte compresa l’attività dei dispositivi mobile e delle applicazioni in essi installati.

Si può autorizzare o bloccare con un click qualsiasi processo, flusso di lavoro, servizio o utente e visualizzare tutte le informazioni relative al traffico dati, compresi IP e record DNS ponendo, fine a qualunque attività malevola rilevata prima che provochi danni.

Un NAS integrato

Ayos HCS offre un NAS (Network Attached Storage) per lo storage e la sincronizzazione dei dati a cui si aggiungono 20TB per l’archiviazione interna e la possibilità di gestire oltre 60PB di dati esterni. Sono inoltre supportate tutte le soluzioni di backup comprese quelle programmate e la creazione di copie di sicurezza all’interno di un network.

Home Cloud

Tutte le risorse utilizzate più frequentemente possono essere conservate tramite la funzione Home Cloud con la quale ospitare documenti, contatti, password, messaggi di posta elettronica, cookie e tutto ciò che si desidera non venga spiato, modificato o sottratto.

Per la sua implementazione sono stati utilizzati codici e applicazioni di Aiyja e il Cloud storage di Nextcloud con lo scopo di supportare quante più funzionalità esterne possibili.

Internet Services e Home Anywhere

Tra le caratteristiche principali di Ayos HCS è utile evidenziare quelle di due prodotti come Internet services e Home Anywhere che adottati insieme garantiscono un livello ancora maggiore di sicurezza.

Internet Services consente a chi lo desidera di utilizzare il Cloud-firewall fornito da Aiyja, tale funzionalità risulta particolarmente indicata nel caso in cui si abbia l’esigenza di sincronizzare dati da fonti esterne come per esempio Amazon, proteggerli tramite criptazione e condividerli via Internet o in modalità P2P con amici, parenti o colleghi di lavoro.

Per far questo è sufficiente inviare un link e una password ai destinatari e approvare il loro ingresso nel proprio network, con la possibilità di verificarne l’identità anche attraverso il controllo dell’IP.

Per rendere la procedura ancora più affidabile, Ayos HCS offre Home Anywhere con cui definire un VPN (Virtual Private Network) senza dover aprire porte verso l’esterno. L’admin può inoltre definire delle regole per l’accesso ai servizi e persino alle videocamere di sicurezza e a tutti i dispositivi IoT (Internet of Things) gestiti senza per questo dover mettere in condivisione dati sensibili come le password o dover creare un network aperto.

Protezione da malware e ransomware

Ayos HCS estende le sue funzionalità al blocco dei malware e alla protezione contro i ransomware che rappresentano ora uno dei maggiori rischi per chi opera su un network connesso alla Rete.

Ad oggi è garantito il blocco di gran parte dello spam proveniente da Paesi in cui questa attività è molto frequente (Cina, India, Russia..), nello stesso modo l’integrazione con Nextcloud permette di rilevare i tentativi di cifratura da parte dei ransomware e agisce in via preventiva limitando al minimo (non oltre i 10) i file coinvolti in un attacco.

Gestione Network e Wi-Fi

Tra le feature a disposizione non manca un sistema integrato per il Network & Wi-Fi management, con la possibilità di gestire switch interni ed esterni. È inoltre in arrivo WAPi, un’applicazione per la prevenzione delle interferenze per VLAN (Virtual Local Area Network), VTEP (Virtual Tunnel End Point), QoS (Quality of Service), Guest firewall auto blocking e channel searching che consentirà di migliorare ulteriormente la user experience.

Tra i miglioramenti previsti in futuro vi è anche il supporto per App di comunicazione come Signal che potranno essere utilizzate via Ayos HCS all’interno di un network senza la necessità di dover avere con sé il proprio smartphone.

L’App Store

Ayos HCS include un App Store gratuito con il quale estendere le funzionalità di base del prodotto, tra le applicazioni disponibili vi sono ad esempio soluzioni dedicate agli sviluppatori che utilizzano la piattaforma di code hosting GitHub o per la condivisione P2P via Torrent che possono essere utilizzate direttamente dal dispositivo con in più il vantaggio della protezione antivirus.

Anche per le App installate è possibile definire delle regole di accesso stabilendo, ad esempio, quali funzionalità possono essere utilizzate da altri utenti e a quali risorse possono accedere.

A questo proposito, dopo una semplice procedura di monitoraggio è ad esempio possibile bloccare tutte le attività che producono una quantità elevata di traffico dati creando un peso eccessivo a carico del network.

Il Media Center

Sfruttando soluzioni collaudate come Plex, Emby e Madsonic è possibile configurare un Media Center o un Music Center per la distribuzione audio/video all’interno di un network coinvolgendo tutti i dispositivi di una rete che consentono la riproduzione, dai laptop agli smartphone, dalle Smart TV ai tablet fino ai tradizionali PC fissi. Sono inoltre supportati dispositivi di uso comune per il network sharing dei contenuti come per esempio Airplay e ChromeCast.

Gli amministratori di un network possono naturalmente sfruttare un sistema di accesso (basato sul single sign on) tramite il quale stabilire a quali risorse possono accedere gli utenti e in che modo.

Privacy Proxy & Home Page

Ayos HCS include un Web proxy per il controllo del browsing, la sicurezza dei DNS e il parental control per la sicurezza delle fasce di utenza maggiormente esposte ai rischi della navigazione su Internet e alla fruizione di contenuti non appropriati.

Non mancano funzionalità pensate per prevenire i furti di identità nei social media e un sistema in grado di isolare qualsiasi istanza, e qualunque URL, in modo da rendere innocue quelle che potrebbero presentare dei pericoli se messe in comunicazione tra di loro.

Questo livello di protezione viene esteso grazie alla feature Home page, per browser come Brave o Firefox, che offre funzionalità interattive per la sicurezza della privacy quando si utilizzano più dispositivi. Una soluzione di monitoraggio molto utile considerando quanti dati personali vengono tracciati e raccolti da aziende di terze parti tramite l’attività di smartphone, computer, Smart TV o altri terminali.

Parental Control

Gli strumenti in dotazione per il Parental Control permettono di prevenire qualsiasi comportamento potenzialmente dannoso da parte dei più piccoli. A questi ultimi si può impedire di accedere a qualsiasi contenuto non sia adatto alla loro età cosi come di venire in contatto con persone che potrebbero turbarne la serenità.

Particolarmente utile in questo senso è anche la possibilità di limitare il tempo di esposizione programmando, ad esempio, sessioni online o di gaming che non possono durare più di 1 ora al giorno.

Il controllo parentale può essere esteso naturalmente a qualsiasi componente di una famiglia o di un network, bloccando ad esempio l’accesso a siti Web per le scommesse o altre piattaforme che potrebbero comportare perdite di denaro.

Un HCS Unix type

Ayos HCS è basato in massima parte sul sistema operativo OpenBSD, una scelta che garantisce sicurezza, velocità e riservatezza. Partendo da quest’ultimo sono state implementate centinaia di feature dedicate a tutti gli aspetti del networking compresi il file management, la protezione delle informazioni personali, la condivisione di dati indipendentemente dall’ecosistema di riferimento (tramite Air-share) e, naturalmente la gestione delle comunicazioni.

Da questo punto di vista è utile segnalare la funzionalità email as a proxy che consente di utilizzare il proprio client di posta elettronica, senza alcun vincolo di OS, sfruttando HCS come un server IMAP dal quale leggere o scaricare i messaggi in tutta sicurezza.

La sicurezza è infatti il criterio di base attorno a cui è stato sviluppato Ayos HCS che permette di connettere in modo molto semplice nuovi dispositivi al proprio network senza il rischio di perdita di dati (e con la possibilità di creare sempre nuovi backup) che possono essere migrati o modificati in qualsiasi momento sulla base delle regole definite.

Informazioni e codice promozionale

Per maggiori informazioni su Ayos HCS è possibile consultare il sito ufficiale del progetto, per i lettori è disponibile anche il codice promozionale “MZRWYNHB” che permette di effettuare l’acquisto con uno sconto di 100 euro.