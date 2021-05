Tekken 7, riparte il torneo Online con molte novità

La Tekken Online Challenge torna ad animare il 2021 con un maggiore montepremi, più regioni partecipanti e un nuovo portale del torneo.

La Tekken Online Challenge torna ad animare il 2021 con un maggiore montepremi, più regioni partecipanti e un nuovo portale del torneo di Tekken 7 per gli eventi Dojo. Ad accompagnare la nuova stagione di sfide all’ultima mossa del popolare picchiaduro di Namco Bandai ci sarà ASTRO Gaming, che come partner ufficiale fornirà cuffie e mixamp per la l’intero torneo. La popolare serie di tornei online torna con ancora più giocatori da tutto il mondo, che ora potranno partecipare in 14 regioni diverse sparse per il globo per avere la possibilità di portarsi a casa una parte degli oltre 100.000 dollari dei vari premi offerti da Bandai Namco Entertainment e ASTRO Gaming.

La nuova stagione di Tekken Online

La stagione 2021 della Tekken Online Challenge includerà ogni regione che ospiterà un evento Masters e una finale regionale, in cui i concorrenti si riuniranno online per scatenarsi in furiose battaglie ai massimi livelli. Sempre nel 2021, faranno poi ritorno gli eventi Dojo della community attraverso l’introduzione di un nuovo portale del torneo di Tekken 7, grazie al quale i membri della comunità potranno organizzare eventi ufficiali per la stagione.

È possibile accedere al portale del torneo al seguente indirizzo https://www.bandainamcoent.com/tekken-world-tour o https://tekken-esports.bn-ent.net/. Infine, per preparare tutti i giocatori e i fan e offrire un’esperienza di combattimento ancora più equilibrata, un nuovo aggiornamento al bilanciamento di Tekken 7 sarà disponibile online dal 27 maggio. Nel frattempo potete gustarvi il trailer che celebra il ritorno della Tekken Online Challenge, e subito dopo una scheda riassuntiva del gioco.

“Amore, Vendetta, Orgoglio. Ognuno di noi ha una ragione per combattere. I valori sono ciò che ci definisce e ci rende umani, a prescindere da forze e debolezze. Non ci sono motivazioni sbagliate, c’è solo la strada che decidiamo di prendere. Vivi l’epica conclusione della saga del clan Mishima e scopri le ragioni dietro ogni passo della loro continua guerra. Creato con l’Unreal Engine 4, Tekken 7 regala battaglie spettacolari legate ad una storia incredibile, e intensi duelli da godersi con amici e rivali attraverso innovative meccaniche di combattimento”.