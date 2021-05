Amazon Prime, 8 euro in regalo a chi usa Amazon Photos

Amazon Prime permette di ricevere 8 euro di sconto utilizzando per la prima volta Amazon Photos: ecco come vedere se hai diritto alla promozione.

Molti utenti Amazon Prime hanno la possibilità di ottenere 8 euro di sconto grazie a un’iniziativa promozionale dell’azienda di Jeff Bezos. Non sono pochi, infatti, coloro che di recente hanno ricevuto un’e-mail dalla società con oggetto “Il tuo credito promozionale di 8€ e spazio di archiviazione illimitato per foto con Prime”, in cui viene specificato che basterà utilizzare lo spazio di archiviazione foto illimitato incluso in Prime per ottenere gli 8 euro.

Come ottenere gli 8 euro di sconto grazie ad Amazon Photos

Fino alle 23:59 del 31 maggio 2021, basterà utilizzare per la prima volta il servizio Photos per ricevere il credito promozionale. Per essere più precisi, l’e-mail inviata dalla società riporta:

L’Offerta si applica solo ai clienti Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Photos durante il periodo promozionale […] L’Offerta non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Photos in passato. I clienti Amazon Prime Business non sono idonei per l’Offerta.

Grazie a una pagina ufficiale è possibile verificare se il proprio account è idoneo per iniziativa (dove bisogna effettuare il login). Stando all’azienda, gli utenti che potranno contare sulla promozione riceveranno un’e-mail di conferma relativa all’accredito sull’account degli 8 euro, che dovranno essere usati entro una settimana dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.