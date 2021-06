Infinity+ in sconto al 50% per sei mesi. Come ottenerlo

Infinity+, il servizio in streaming di Mediaset, può essere vostro con uno sconto del 50% per sei mesi. Ecco come approfittarne subito!

Infinity+ è tra i servizi di streaming più utilizzati in Italia insieme a Netflix e Disney+ ed è destinato a crescere ancora di più dopo l’unione con Mediaset e la possibilità di accedere anche ad una serie di contenuti molto amati dal pubblico della tv generalista. Il catalogo è vastissimo ed in costante crescita e anche il prezzo è in linea con la concorrenza, ma per qualche giorno potete avere il servizio Infinity+ con uno sconto da capogiro: -50% per sei mesi.

L’offerta che viene proposta oggi su Amazon è talmente allettante da avere una scadenza di 15 ore: entro oggi potete avere 6 mesi di Infinity+ col 50% di sconto: 19,99 euro invece di 39,99 euro, acquistando una Infinity Card che include un codice prepagato che vi consente di usufruire di Infinity+ per sei mesi senza dover inserire la vostra carta di credito e il vostro account PayPal.

Ottimo sia come regalo di compleanno, ma anche soltanto per estendere il vostro abbonamento già esistente e accedere a tantissime ore di contenuti in streaming, dai film alle serie TV e i cartoni animati, a metà prezzo.

La Infinity Card assicura l’accesso ad Infinity+ senza alcun limite. Gli oltre 6mila contenuti saranno accessibili nella loro interezza e potranno essere visti da cinque diversi dispositivi, due dei quali anche in contemporanea. Non solo. La funzione Download&Go ci permette anche di scaricare i contenuti a cui siamo interessati per visualizzarli in un secondo momento, anche in assenza di connessione internet.

Come utilizzare la Infinity Card

Se state pensando all’acquisto della Infinity Card a metà prezzo per voi o per i vostri cari, sappiate che la sua attivazione richiede non più di pochi istanti. È sufficiente collegarsi al sito ufficiale del servizio di streaming e selezionare la voce Attiva il suo pass.

Chi è già in possesso di un account Infinity non dovrà far altro che inserire il codice di 16 cifre contenuto nella card per attivare subito i 6 mesi di streaming, al termine dei quali il servizio di disattiverà in automatico.

Chi, invece, non è ancora entrare nel Mondo di Infinity dovrà creare un account ed inserire il pin di 16 cifre in fase di attivazione. Anche in questo caso, non avendo inserito i dati della propria carta di credito, alla scadenza dei 6 mesi il servizio di disattiverà.