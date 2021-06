Tutti i prezzi per seguire la Serie A su DAZN

Con l’arrivo della Serie A in esclusiva, DAZN aumenta i prezzi a partire dal 1° luglio, ma offre anche tanti sconti interessanti.

L’arrivo della Serie A su DAZN, dopo che il servizio di streaming da sempre legato allo sport si è portato a casa i diritti televisivi del campionato italiano fino al 2024, porta con sé una rimodulazione dei prezzi del servizio e, ve lo diciamo subito, non si tratta di un piccolo aumento. Anzi. Oggi DAZN ha svelato l’offerta ufficiale che sarà attiva dal 1 luglio 2021, con qualche differenza tra i vecchi e i nuovi clienti.

DAZN, lo ricordiamo, trasmetterà tutte le 10 partite di ciascuna giornata del campionato di Serie A a partire dalla prossima stagione: 7 saranno in esclusiva, e potranno essere seguite soltanto su DAZN, mentre le altre 3 verranno trasmesse in diretta in co-esclusiva. Questo significa che chi è abituato a pagare un abbonamento da 9,99 euro al mese dovrà adattarsi presto alla novità: l’abbonamento mensile su DAZN passerà a 29,99 euro al mese.

Il canone mensile includerà non soltanto le partite di Serie A, ma anche quelle della Liga spagnola, il calcio internazionale – Copa Libertadores, FA Cup, MLS – così come MotoGP, Moto2, Moto 3 e sport come basket, ciclismo, tennis NFL, UFC e molto altro.

Il nuovo abbonamento mensile partirà dal 1° luglio 2021, ma chi si abbonerà come nuovo cliente tra il 1° e il 28 luglio potrà beneficiare di un importante sconto: 19,99 euro al mese per 14 mesi, con la possibilità di cancellare l’abbonamento in ogni momento come accade già con tutti i servizi di streaming.

DAZN, i nuovi prezzi per i già clienti

Se ai nuovi utenti viene proposta un’offerta davvero vantaggiosa, DAZN ha riservato un ottimo sconto anche per chi è già cliente del servizio. Se avete un abbonamento attivo a DAZN, i mesi di luglio e agosto saranno gratuiti, mentre a partire da settembre si potrà pagare 19,99 euro al mese per 12 mesi prima di venir colpiti dal prezzo pieno, 29.99 euro al mese.