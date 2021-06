Anime su Netflix: 5 film che andrebbero visti

I migliori film d’animazione giapponese su Netflix: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Una lettera per Momo a La forma della voce.

Ogni giorno il catalogo Netflix si rinnova, aggiungendo una vagonata di contenuti che tentano di accontentare i gusti più svariati degli abbonati. Non manca la categoria anime, ricca di una lunga sfilza di serie e di film consacrati in Giappone (e non soltanto). Oltre ai classici dello Studio Ghibli, ci sono una serie di lungometraggi che potrebbero stuzzicare l’interesse degli appassionati di animazione e meritare un’occasione. D’altro canto, gli anime giapponesi sono spesso densi di significato e vanno a toccare temi adatti a un pubblico di adulti, contrariamente a quanto molti potrebbero pensare riferendosi al cartone animato come qualcosa di pensato per i bambini.

I film d’animazione da vedere su Netflix

Ecco dunque 5 film d’animazione giapponese su Netflix andrebbero visti.

Your Name.

Firmata Makoto Shinkai, la pellicola è una storia d’amore senza tempo ispirata alla leggenda del filo rosso del destino. Taki vive a Tokyo, mentre Mitsuha ai trova in un piccolo villaggio di montagna. Mentre dormono, si ritrovano inspiegabilmente l’uno nel corpo dell’altra, e cercano di capire che cosa sia successo. Le animazioni sono davvero di alta qualità, così come il character design. Your Name. è adatto ai più romantici, ma anche a coloro che hanno intenzione di avvicinarsi alla cultura giapponese e alle sue tradizioni.

Voglio mangiare il tuo pancreas

Un’altra storia d’amore, drammatica e commovente. La trama ruota intorno a uno studente delle superiori che trova il diario di una compagna di classe, Sakura Yamauchi, e scopre che la ragazza soffre di una grave malattia pancreatica. In suoi giorni sono contati, così il giovane decide di trascorrere sempre più tempo con lei. Sarà proprio il loro rapporto a insegnare al liceale quanto sia importante aprirsi agli altri e vivere la vita, non sprecando il proprio tempo a disposizione sui libri.

Miyo – Un amore felino

Sasaki “Muge” Miyo è una studentessa del secondo anno delle medie che si è innamorata di Hinode Kento, un suo compagno di classe che cerca di evitare in ogni modo le sue sempre più insistenti e stravaganti avance. Solo quando la giovane verrà tramutata in un gatto, Hinode si prenderà cura di lei e le darà tutte le attenzioni che aveva sempre desiderato. Il film, adatto a grandi e piccoli, sottolinea l’importanza di andare oltre le apparenze e conoscere le persone per quello che sono realmente. Inoltre, invita gli spettatori ad apprezzare ciò che la vita gli ha offerto, perché è proprio nel momento in cui qualcosa viene a mancare che se ne capisce il valore.

La forma della voce

Tra i film animati da vedere su Netflix si annovera sicuramente La forma della voce, una pellicola matura e dalle tematiche forti. Dopo aver preso di mira una ragazza con problemi di udito, costringendola a trasferirsi, Shoya è vittima a sua volta di bullismo e viene ostracizzato dai suoi compagni di classe. Anni dopo, decide di intraprendere un cammino verso la redenzione e ritrovare la giovane che aveva tanto deriso da piccolo. Il lungometraggio non soltanto tocca il tema del diverso con tatto e delicatezza, ma si sofferma ampiamente sul bullismo e, in modo meno evidente, sul suicidio, un gesto purtroppo molto diffuso in Giappone.

Una lettera per Momo

Momo sta cercando di accettare la morte di suo padre e la decisione della madre di trasferire la famiglia da Tokyo in un’isola remota. Un messaggio inatteso, però, spinge la ragazzina a nuove avventure e ad incontrare un gruppo di demoni ognuno con una propria strana personalità. Un film che fa riflettere su quanto sia talvolta difficile convivere con grandi rimorsi, e sulla difficoltà di adattarsi a un nuovo ambiente, specie quando si è molto giovani.

Avete visto qualcuno di questi film?