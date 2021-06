Annunciato Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Demo disponibile

Il nuovo spin-off di Final Fantasy è un RPG d’azione multipiattaforma. Da oggi è possibile giocare la demo su PlayStation 5.

Durante l’evento SQUARE ENIX PRESENTS dell’E3 2021, Square Enix ha annunciato Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un nuovo RPG action creato in collaborazione con Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, ovvero gli autori delle serie NINJA GAIDEN e Nioh, che rappresenta un nuovo, grande orizzonte per la serie. Il titolo sarà disponibile dal 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Un Final Fantasy “diverso”

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin vedrà per protagonista Jack e i suoi alleati, Ash e Jed, determinati a sconfiggere Caos quando apriranno le porte del suo tempio. Eppure verranno assaliti dai dubbi: sono davvero loro i Guerrieri della luce della profezia? Durante l’evento, è stata anche annunciata la demo, che invita i giocatori a provare un’anteprima del gioco completo. Questa permetterà ai videogamer di esplorare un mondo fantasy oscuro mentre affronterannno alcuni dei mostri più celebri della serie, usando dei potenti incantesimi e le abilità di alcune delle classi disponibili, tra cui il guerriero, il dragone e il mago nero.

Anche se si tratta di un Final Fantasy, sembra diverso… ma nelle sue vene scorre comunque il sangue della saga” ha dichiarato Tetsuya Nomura, creative producer di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. “Ci siamo imbarcati nella sfida di trovare un equilibrio per questo titolo maturo ed elegante allo stesso tempo e, anche se il sistema di combattimento è piuttosto violento, si ricollega alla storia, quindi spero che approfitterete di quest’occasione per provarlo.

La demo sarà disponibile gratuitamente per PlayStation 5 a partire dal 13 giugno 2021 fino al 24 giugno 2021 alle 16:59 CEST, scaricabile dal PlayStation Store. Gli sviluppatori invitano tutti coloro che la giocheranno a rispondere a un questionario per fornire dei feedback al team di sviluppo riguardo alla loro esperienza di gioco, così da aiutare a migliorare il prodotto finale. Il questionario sarà disponibile dal 13 giugno 2021 fino al 30 giugno 2021 alle 16:59 CEST dalla schermata del menu della demo.



“Grazie al feedback che riceveremo dai giocatori che proveranno la demo, Team NINJA si impegnerà per creare un titolo che soddisfi non solo le aspettative dei fan dei giochi d’azione, ma anche quelle dei fan di FINAL FANTASY di tutto il mondo!” ha affermato Fumihiko Yasuda, director di Team NINJA di KOEI TECMO GAMES.