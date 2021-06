Dati cancellati da remoto? Cosa sta succedendo con WD My Book Live

Un malware ha colpito gli hard disk My Book Live e My Book Live Duo di WD e sta cancellato tutti i file da remoto. Cosa bisogna fare?

Western Digital è tra le aziende leader del settore dell’archiviazione e i suoi prodotti, dagli hard disk esterni portatili a quelli fissi per la casa e l’ufficio, sono tra i migliori sul mercato. Un grave problema emerso in queste ore, però, rischia di danneggiare l’immagine che l’azienda si è costruita negli ultimi anni: alcuni proprietari di My Book Live e My Book Live Duo di WD, potenti dispositivi per l’archiviazione condivisa per computer, tablet PC e smartphone, stanno vedendo tutti i propri dati cancellati da remoto, senza alcuna possibilità di recupero.

Un danno enorme per gli utenti che hanno affidato ai prodotti di WD la propria vita digitale e che, stando a quanto riferito dall’azienda, sarebbe attribuibile ad un malware su cui sono ancora in corso verifiche ed accertamenti. Il risultato, però, è già chiaro: i dispositivi colpiti sono stati resettati alle impostazioni di fabbrica e tutti i contenuti archiviati sono stati cancellati di colpo.

Non è chiaro quanti sei dispositivi My Book Live e My Book Live Duo collegati alla rete siano stati colpiti da questo malware e da WD al momento non arrivano grandi certezze:

Western Digital ha determinato che alcuni dispositivi My Book Live sono stati compromessi da un software malevolo. In alcuni casi, la compromissione ha portato a un reset alle impostazioni di fabbrica che sembra aver eliminato tutti i dati presenti sul dispositivo. Il dispositivo My Book Live ha ricevuto il suo ultimo aggiornamento firmware nel 2015.

Cosa fare se si possiede un My Book Live e My Book Live Duo

Una soluzione non c’è ancora, ma Western Digital ha consigliato a tutti gli utenti che hanno in casa un dispositivo My Book Live o un My Book Live Duo di disconnettere immediatamente il NAS dalla rete di casa, così che non possa essere raggiunto dalla richiesta di reset di fabbrica:

Siamo consapevoli del fatto che i dati dei nostri utenti siano molto importanti. In questo momento, raccomandiamo di disconnettere il vostro My Book Live da Internet per proteggere i vostri dati sul dispositivo. Stiamo indagando attivamente e forniremo aggiornamenti non appena disponibili.

Sulla base delle informazioni oggi disponibili, il problema non sembra coinvolgere gli altri prodotti dell’azienda che, per loro natura, sono collegati alla rete, ma visto che non ci sono ancora certezze ci sentiamo di suggerirvi di prestare la massima cautela e attendere informazioni ufficiali da parte di Western Digital.