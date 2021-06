Come funzionano i coupon su Amazon? Tutti i dettagli

I coupon di Amazon permettono di avere ulteriori sconti su prodotti spesso già in offerta. Ecco come funzionano e dove trovarli.

Sono generalmente poco pubblicizzati, ma permettono di risparmiare quando si acquista su Amazon: stiamo parlando dei coupon, sconti aggiuntivi che vengono proposti di volta in volta su una serie di prodotti in vendita sul famoso portale di e-commerce e che, nella quasi totalità dei casi, possono essere applicati anche nel caso di altre offerte già in corso.

I coupon hanno una sezione ad hoc su Amazon, ma compaiono anche quando si visita un prodotto che ne permette l’applicazione. E in tanti casi il risparmio è davvero grosso. Alcuni coupon danno diritto ad uno sconto del 40% sul prodotto una volta inserito nel carrello, altri fanno risparmiare il 20%, altri ancora danno direttamente uno sconto in euro, come nel caso di quello disponibile fino al 3 luglio 2021 sul Robot Aspirapolvere Mini di LEFANT, che viene proposto a 159,99 euro.

Recandovi nella pagina del prodotto, però, troverete l’opzione per attivare il coupon di Amazon che vi dà diritto a 70 euro di sconto. E così, con un solo click, vi ritroverete nel carrello un prezzo finale di 89,99 euro. Lo stesso accade per altri robot aspirapolvere di LEFANT, che vengono proposti con coupon che vanno dai 50 euro agli 80 euro a seconda del modello scelto.

Il Ventilatore a Torre di Techvilla, invece, viene proposto con un coupon di Amazon del 20% che porta il prezzo finale da 79,99 euro a 63,99 euro, con un risparmio di 16 euro. In questo caso il coupon è valido fino al 4 luglio 2021, salvo esaurimento scorte.

Quando durano i coupon su Amazon

Non c’è un tempo stabilito. Ciascun coupon ha una durata molto limitata, ma verificare quando tempo avete per perfezionare l’acquisto è facilissimo. Vi basta selezionare il coupon cliccando su “Seleziona coupon” per un Prodotto Idoneo e visualizzare sul coupon stesso il tempo massimo entro cui deve essere utilizzato (Data di validità), salvo esaurimento del numero dei coupon disponibili.

Più il coupon è vantaggioso, più limitata sarà la sua durata. Il nostro consiglio? Spulciarvi periodicamente la pagina dei coupon su Amazon per non perdervi neanche uno sconto!