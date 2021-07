Aperti i pre-order delle versioni digital e deluxe di Lost Judgment

I giocatori che prenoteranno le edizioni Digital Deluxe o Digital Ultimate potranno giocare in early access tre giorni prima dell’uscita.

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno aperto i pre-order del loro prossimo action detective thriller, Lost Judgment, su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ed Xbox Series X|S. I giocatori che prenoteranno le edizioni Digital Deluxe o Digital Ultimate potranno giocare in early access tre giorni prima dell’uscita, il 21 settembre. Lost Judgment, sequel dello spin-off della serie Yakuza, supporta anche Xbox Smart Delivery e offre un aggiornamento gratuito dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5.

Tutte le edizioni di Lost Judgment

In Lost Judgment, il giocatore controlla Takayuki Yagami mentre esplora le città giapponesi di Kamurocho e Isezaki Ijincho (ricreazioni dei distretti reali di Kabukichō e Isezakichō, rispettivamente). Yagami può alternare tre stili di combattimento in battaglia: oltre allo stile Crane per il controllo della folla e allo stile Tiger uno a uno di Judgment, Yagami utilizza lo stile Snake per i contrattacchi contro i nemici armati. Lost Judgment presenta anche segmenti stealth, missioni “finali” in cui Yagami insegue i sospetti in giro per la città, segmenti platform e un sistema “School Stories” con nuove missioni secondarie con personaggi di seconda fascia. Di seguito trovate un riepilogo delle varie edizioni con i relativi bonus pre-order:

Standard Edition

· Quick Start Support Pack – Un pacchetto di item molto utile per iniziare la tua investigazione

Digital Deluxe Edition

· Accesso anticipato il 21 settembre

· Quick Start Support Pack

· Detective Essentials Pack – Un pacchetto di item per migliorare la storia e i contenuti secondari del gioco, tra cui skin per droni, giochi Master System, razze aggiuntive di shiba-inu e altri accessori.

· School Stories Expansion Pack – Una varietà di item che espandono le attività scolastiche per Bike Gang, Dance Team, Robotics e Boxe.

Digital Ultimate Edition

· Accesso anticipato il 21 settembre

· Quick Start Support Pack

· Detective Essentials Pack

· School Stories Expansion Pack

· Character Story Expansion - Introduce una nuova storia ambientata a Kamurocho e Ijincho. Saranno disponibili presto maggiori dettagli.

Sarà anche possible prenotare la versione fisica di Lost Judgment presso retailer locali selezionati.