Amazon regala 10 euro a chi usa l’app ufficiale. Tutti i dettagli

Chi non ha ancora usato l’app ufficiale di Amazon può ottenere subito 10 euro di sconto sul primo acquisto di almeno 25 euro. Tutti i dettagli.

Amazon ha deciso anche in questo 2021 di riproporre un’iniziativa già testata in passato per incentivare l’utilizzo dell’applicazione ufficiale Amazon Shopping per iPhone e smartphone Android regalando ai nuovi utenti un buono sconto di 10 euro.

Chi non ha ancora scoperto l’ottima app ufficiale di Amazon potrà farlo subito e avere un buon incentivo per fare acquisti sulla piattaforma più famosa di e-commerce: 10 euro in regalo da spendere tramite l’app con una spesa minima di almeno 25 euro.

Amazon, come ottenere il buono di 10 euro

Per ottenere subito lo sconto di 10 euro non bisogna far altro che scaricare l’app ufficiale smartphone Android e iOS, aprirla ed inserire i propri dati di accesso di Amazon. L’app vi segnalerà il codice promozionale per lo sconto, PRIMI10, che andrà inserito nel momento in cui si effettua l’ordine, a patto che l’acquisto venga finalizzato entro il termine ultimo della promozione, il 27 luglio 2021, tramite l’app mobile per le due piattaforme.

Il codice non è applicabile ad acquisti effettuati su tablet Android, Windows Phones o iPad e non è valido neanche per i clienti che precedentemente hanno effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping. Scoprire se potete aderire all’offerta è semplicissimo: collegatevi a questo indirizzo e se non visualizzate la scritta “Ci dispiace, ma non sei idoneo a usufruire dell’offerta perché hai precedentemente effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping” potete procedere senza problemi.

Amazon precisa che il codice promozionale non sarà applicato in modo automatico, ma dovrà essere inserito manualmente al momento della conferma dell’ordine all’interno dell’app Amazon Shopping. Lo sconto è applicabile solo a una spesa di almeno 25 euro. Se state provando ad inserire il codice e non vedete lo sconto applicato assicuratevi di essere idonei alla promozione.

Buono sconto da 6 euro su Amazon grazie al servizio Ricarica

Tutto quello che bisogna approfittare per ricevere subito il buono regalo da 6 euro è collegarsi A QUESTO INDIRIZZO e cliccare sul pulsante Clicca qui per applicare la promozione prima di procedere con la ricarica.

A questo punto, utilizzando uno dei metodi di pagamento già associato al proprio account di Amazon, è sufficiente effettuare una ricarica di almeno 60 euro. La cifra scelta dagli utenti verrà immediatamente caricata sull’account di Amazon e da quel momento in poi potrà essere utilizzata per pagare gli acquisti sul portale di e-commerce. Altrettanto velocemente Amazon accrediterà anche i 6 euro di buono regalo che potranno essere utilizzati fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021 per ordini effettuati su Amazon.it.

Conosci Amazon Business?

Se possiedi un’azienda o sei un libero professionista che lavora in regime di partita IVA, ti ricordiamo che oggi per te è disponibile Amazon Business, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!