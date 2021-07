Echo Show: 5 cose che non sapevi di poter fare con gli speaker di Amazon

Le specifiche e le funzionalità di Echo Show sono note a tutti, ma ci sono tante cose che sicuramente non sapevate di poter fare!

Avete comprato, magari approfittando degli sconti che Amazon propone di volta in volta, un dispositivo Echo Show e volete essere sicuri di sfruttarlo al meglio? Amazon è sempre molto chiara sulle funzionalità dei propri dispositivi e se avete scelto di comprare un Echo Show, la versione dei famosi speaker con lo schermo e tante possibilità aggiuntive rispetto ai più compatti Echo ed Echo Dot, sapete sicuramente cosa potete fare e cosa non potete fare.

Le caratteristiche sono ben presentate da Amazon. Prendiamo l’Echo Show 8. La scheda parla chiaro:

Alexa può mostrarti molte cose. Grazie allo schermo HD da 8" e all'audio stereo, Alexa può aiutarti a gestire in un colpo d'occhio i tuoi impegni quotidiani.

Resta in contatto con videochiamate e messaggi. Chiama amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l'App Alexa, oppure fai un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa.

Tutto l'intrattenimento che desideri. Chiedi ad Alexa di mostrarti un film, una serie TV o un notiziario e ascolta radio, podcast e audiolibri.

Gestisci i dispositivi per Casa Intelligente. Controlla con la voce i dispositivi compatibili o gestiscili facilmente dallo schermo. Chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini dalle tue telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato.

Personalizzalo. Mostra i tuoi album fotografici da Amazon, personalizza la schermata iniziale e crea delle routine mattutine per iniziare la giornata con il piede giusto.

Il compagno ideale per tutti i giorni. Segui una ricetta in video, aggiorna le Liste di cose da fare e la tua agenda, controlla il meteo e la situazione del traffico prima di uscire di casa.

Progettato per tutelare la tua privacy. Disattiva microfoni e telecamera premendo un pulsante e copri la telecamera facendo scorrere l'apposito copri-telecamera integrato.

I dispositivi Echo Show, però, permettono di fare anche molto altro e non tutte le funzionalità sono annunciate in pompa magna da Amazon. Ecco 5 cose che non sapevate di poter fare coi dispositivi Echo Show.

Cose da fare con Echo Show: selfie per tutti!

C’è una videocamera! E questo significa che sì, proprio come una qualsiasi altra camera, anche quella di cui è dotato Echo Show ci permette di scattare selfie. Non serve alcuna configurazione, è sufficiente dire “Alexa, scatta un selfie” per far partire il conto alla rovescia di tre secondi al termine del quale Alexa ci scatterà un selfie. Non solo. Usando la fotocamera di Echo Show possiamo girare un piccolo video, scattare un altro selfie o anche quattro scatti consecutivi in stile photo booth.

Le foto e i video vengono salvati in automatico su Amazon Photos e da lì possono essere visualizzati da ogni dispositivo collegato al nostro account o condiviso sui social network.

Guardare video su YouTube

Una delle grandi e apparenti mancanze di Echo Show è l’assenza di un’applicazione ufficiale di YouTube, ma questo non significa che non è possibile guardare video in streaming sulla piattaforma più usata al Mondo. Il trucco sta nel browser Silk, richiamabile con un semplice comando vocale. Da lì, proprio come faremmo su uno smartphone, ci basta collegarci alla versione mobile di YouTube, m.youtube.com, e salvarlo tra i preferiti per avere sempre a portata di mano i nostri video preferiti.

Possiamo fare il karaoke!

Con Echo Show le serate in casa con gli amici possono prendere una piega del tutto inaspettata! Gli utenti di Amazon Music o della versione più completa collegarvi a questo indirizzo, hanno la possibilità non soltanto di ascoltare i propri brani preferiti su Echo Dot, ma possono anche visualizzare in tempo reale i testi delle canzoni, perfettamente in sincrono con l’audio.

In pochi istanti, quindi, Echo Show può trasformarsi in un provetto assistente per il karaoke! Purtroppo la funzionalità è riservata soltanto ad Amazon Music, tutti gli altri servizio di streaming musicale accessibili dal dispositivo non permettono la visualizzazione dei testi delle canzoni.

Alexa, non disturbare!

Ci sono momenti della giornata in cui non vogliamo essere disturbati e Alexa è a nostra disposizione anche per tutelare quella necessità di silenzio e tranquillità. Basta dire “Alexa, non disturbarmi” per fare in modo che tutte le notifiche vengano disattivate: non riceveremo chiamate o videochiamate né notifiche di altro genere.

Il consiglio che vi possiamo dare è quello di impostare degli orari in cui non volete essere disturbati, ad esempio a partire dalle 21 e fino alla mattina successiva, così da lasciare ad Alexa il compito di attivare e disattivare la funzionalità senza doverglielo chiedere ogni volta. Potete giocare con le impostazioni tramite l’app di Alexa per iOS e Android.

Proteggi i tuoi bambini

Avere in casa un Echo Show non è soltanto utile, ma anche divertente. Soprattutto per i bambini. Trattandosi però di un dispositivo connesso ad internet, i bambini senza supervisione potrebbero finire per mettere gli occhi lì dove non dovrebbero, anche grazie al browser integrato. La soluzione sta nell’Accesso Limitato a cui si può accedere dalle impostazioni generali di Echo Show o chiedendo ad Alexa di aprire il menu per voi.

Dalla schermata che vi si aprirà sarà possibile limitare l’accesso ad una serie di funzionalità e servizi:

Amazon Photos

Movie Trailers

Navigazione online via browser

Servizi di Streaming come Amazon Video o Netflix

In questo modo voi potrete accedere a tutti i contenuti e ai servizi utilizzando una password, mentre i vostri bambini saranno al sicuro anche se non sarete nei paraggi e vorranno tempestare Alexa di domande e curiosità.