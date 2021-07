Ubisoft annuncia Tom Clancy’s XDefiant con un trailer

Si tratta di un frenetico arena shooter gratuito che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate.

Ubisoft ha annunciato un nuovo sparatutto multiplayer in prima persona intitolato Tom Clancy’s XDefiant. Nello specifico, si tratta di un frenetico arena shooter da giocare gratuitamente, che combina intense sparatorie con equipaggiamenti personalizzati e fazioni specializzate di squadre di pistoleri, chiamati Ribelli, in lotta per il dominio del territorio. Il tutto, ovviamente, corroborato da scenari e situazioni tipiche delle storie del compianto Tom Clancy, lo scrittore, sceneggiatore e autore di videogiochi statunitense, inventore assieme a Craig Thomas e a Michael Crichton di un nuovo genere letterario, ovverosia il techno-thriller.

Sparatorie e azione nelle arene di Ubisoft

Tom Clancy’s XDefiant offre un’ampia scelta di arene 6v6 competitive e modalità di gioco lineari, come Dominio e Scorta, all’interno di un’enorme gamma di mappe uniche, che renderanno ogni sfida diversa dalle altre. Nel gioco si potrà personalizzare un Ribelle in funzione del proprio stile di gioco, scegliendo fazione, tratti, abilità e ultra. Il personaggio potrà inoltre scegliere l’equipaggiamento tra un arsenale di armi primarie e secondarie, accessori e dispositivi, per scendere sul campo di battaglia con un armamentario completo. Il tutto comunque modificabile sul momento per adattarsi a un campo di battaglia in continua evoluzione.

Il gioco non è ancora completamente disponibile, ma i giocatori possono registrarsi già da adesso sul sito ed essere tra i primi a ricevere l’accesso. Il primo test chiuso avrà inizio il 5 agosto per i videogamer su PC negli Stati Uniti e in Canada.

Il personaggio sarà modificabile anche nell’aspetto. Oltre a corporatura e tonalità di pelle, usando le varie funzionalità dell’editor sarà possibile modificare praticamente ogni aspetto del personaggio, probabilmente pagando dei crediti di gioco per operare poi ulteriori modifiche, come cambiare acconciatura o aggiungere dei nuovi tatuaggi. Il nuovo free-to-play multiplayer shooter di Ubisoft non ha ancora una data ufficiale di rilascio, ma è stato confermato su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Google Stadia.