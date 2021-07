EA Play Live 2021, tutti i trailer e gli annunci più importanti

Da Battlefield Portal a GRID Legends, tutti i giochi più importanti annunciati all’EA Play Live, l’evento organizzato online da EA.

E’ stata un’edizione ricca di annunci importanti e gradite sorprese, quella conclusasi ieri sera dell’EA Play Live, l’evento in diretta online organizzato da Electronic Arts per presentare tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane. I 40 minuti di show condotto da Austin Creed, si sono concentrati sulle uscite in arrivo nel prossimo futuro, e sono stati ricchi di trailer, rivelazioni, filmati di gioco e altre notizie. Di seguito, vi riportiamo i titoli più importanti annunciati da EA (di Dead Space ne parliamo in una news a parte):

GRID Legends

GRID Legends è un titolo sviluppato da Codemasters e EA che mira a offrire un’esperienza di guida ad alto rischio che combina l’emozionante azione degli sport motoristici, un’incredibile varietà di gare e una storia coinvolgente, che pone il giocatore al centro dell’azione. Caratterizzato da una gestione della corsa rinnovata, GRID Legends propone gare emozionanti e imprevedibili sia su piste tradizionali, sia su circuiti cittadini. Il titolo vanterà anche un creatore di gare che consentirà ai giocatori di selezionare veicoli di classe mista e di competere su tutti i circuiti, tra cui Londra e Mosca. GRID Legends uscirà nel 2022 su Xbox Series X|S e PlayStation 5, insieme a PlayStation 4, Xbox One e PC.

Lost in Random

Lost in Random è un’avventura d’azione ispirata alle fiabe gotiche del pluripremiato studio di gioco svedese Zoink. Electronic Arts ha rivelato durante EA Play Live 2021 che il 10 settembre 2021 i giocatori potranno sperimentare il Regno di Alea in tutto il mondo, e qui, in un oscuro paese delle meraviglie dove sopravvivono solo i coraggiosi, dovranno imparare rapidamente come ribaltare il destino a loro favore. Scoprendo la miscela unica di Lost in Random, fatta di battaglie esplosive di dadi, tattiche per congelare il tempo, numerose abilità e incantesimi all’interno di una favola dark digitale, il videogamer verrà trasportato in un universo dal tratto unico e affascinante.

Knockout City, Stagione 2

Nella nuova stagione di Knockout City, i combattenti potranno portare le loro azioni al cinema su una nuova mappa, l’Holowood Drive-in, che include campi da gioco ispirati ai film che cambiano in tempo reale – dalla spettrale “Cattedrale dell’orrore” all’affascinante “Ponte dell’Amore”, questa mappa offre di tutto. Ma cos’è un film senza snack? La nuovissima Palla Frizzante farà sicuramente colpo coprendo gli schermi dei rivali con una soda appiccicosa mentre corrono attraverso tunnel ricoperti di graffiti e combattono per le alture in cima a una piramide gigante o a un castello. Knockout City è ora disponibile e può essere provato gratuitamente fino allo Street Rank 25 con cross-play e cross-progression su PlayStation 4.

Battlefield Portal

Novità assoluta per il franchise, Battlefield Portal è una piattaforma guidata dalla community progettata per offrire un’enorme varietà di esperienze fantasiose fornendo ai giocatori gli strumenti per stabilire le proprie regole e costruire la propria esperienza Battlefield definitiva, oltre che condividerla con altre persone. Battlefield Portal sarà disponibile al lancio come una delle tre esperienze principali di Battlefield 2042. Oltre al Portal, i giocatori avranno accesso anche a All-Out Warfare, che include la nuova generazione delle modalità Conquista e Sfondamento, amate dai fan, e Battlefield Hazard Zone, la nuova esperienza a squadre ad alto rischio che sarà rivelata a ridosso del lancio. In Battlefield Portal i giocatori potranno utilizzare una potente suite di creazione che include impostazioni, modalità personalizzate e un editor di logica.

Apex Legends: Ribalta

Apex Legends: Ribalta, è il prossimo importante aggiornamento per l’acclamata esperienza multiplayer competitiva, verrà lanciato per i giocatori di tutto il mondo il 3 agosto 2021. In vista di Ribalta, Respawn ha rilasciato un nuovo trailer di lancio che fornisce uno sguardo più approfondito sulla nuova Leggenda Seer, uno scorcio dell’ultima arma che si fa strada nell’arsenale del titolo, e il caos che entrambi porteranno nell’arena. EA ha inoltre introdotto il secondo anno di ALGS che segue il successo della prima stagione, che ha visto centinaia delle migliori squadre del mondo in lizza per ottenere una parte del montepremi record di $2,5 milioni (quest’anno salirà a $5 milioni), e un AMA cumulativo di oltre 180.000 per le finali nordamericane.