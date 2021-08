Clubhouse rimuove per sicurezza le info personali degli afgani

La terribile situazione in Afghanistan ha convinto Clubhouse a tutelare per quanto possibile gli utenti iscritti in quella regione del mondo.

Clubhouse ha deciso di tutelare, per quanto il suo potere, le identità di decine di migliaia di utenti afgani dal ritorno al potere dei talebani. La piattaforma ha infatti resettato le loro informazioni personali, incluse le foto del profilo e le biografie, e ha reso i loro account più difficili da ricercare all’interno del social network. Le modifiche non sono ovviamente definitive, e gli interessati possono ovviamente riportare le opzioni dei loro account allo stato originale, così come chiedere al servizio di ripristinare la propria posizione tra i risultati delle ricerche.

Clubhouse e la crisi in Afghanistan

Con il repentino ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan la situazione è precipitata nel giro di pochi giorni. I miliziani del gruppo fondamentalista islamico hanno occupato villaggio dopo villaggio vaste aree della regione, da Lashkar-gah, Anabah fino alla capitale Kabul, che resiste ancora solo in alcuni quartieri per la presenza di poche unità dell’esercito afgano. Di fatto i talebano hanno ormai preso possesso di gran parte dei compound delle forze armate locali, delle stazioni di polizia e delle armerie.

Ma soprattutto, migliaia di dati personali dai registri e dai documenti all’interno di edifici amministrativi, università e scuole che, secondo Amnesty International, vengono sfruttati per individuare personaggi considerati scomodi, come ex collaboratori delle ambasciate straniere, dei soldati americani e della NATO, o semplicemente individui ritenuti poco “virtuosi” e a cui è già stata lanciata una fatwa, come le studentesse che si sono emancipate arrivando a truccarsi, vestirsi un po’ più all’occidentale.

E ancora, laurearsi o diplomarsi (per i cosiddetti “studenti coranici” la donna non ha diritto di uscire se non accompagnata da un uomo, né di lavorare e studiare). O i membri della minoranza Hazara, vittime da sempre delle persecuzioni talebane. Temendo quindi che le informazioni presenti sul social possano essere utilizzati per analoghi fini, Clubhouse è voluta intervenire con i mezzi a sua disposizione per tentare di aiutare i cittadini afgani.