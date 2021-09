Come funzionano i test COVID-19 in vendita su Amazon

I test sierologici e i tamponi rapidi per il COVID-19 si fanno anche a casa. Ecco come funzionano tutti i test per il COVID-19 in vendita su Amazon.

A più di un anno dall’inizio della pandemia di COVID-19 gli strumenti per la diagnostica sono diventati sempre più accessibili e diffusi. Se è vero che i test più affidabili per verificare l’infezione da COVID-19 restano quelli a disposizione delle autorità sanitarie nazionali, a cominciare dal tampone molecolare, è altrettanto vero che i tamponi rapidi e i test sierologici vengono effettuati in quasi tutte le farmacie italiane in pochi istanti. Non solo. Anche a casa è possibile eseguire in modo autonomo dei tamponi rapidi o test sierologici per il COVID-19 e oggi grazie ad Amazon potete farveli recapitare davanti alla porta di casa e scoprire da soli se siete positivi al COVID-19 o se lo siete stati grazie all’analisi degli anticorpi.

Il tampone molecolare, lo ribadiamo, resta il metodo più efficace per verificare la positività al COVID-19 e i test casalinghi, in caso di risultato positivo, necessitano comunque di una verifica in ambito sanitario. Vediamo insieme quali test per il COVID-19 sono in vendita su Amazon, gli stessi che possiamo acquistare anche in farmacia.

Il test sierologico COVID-19 di Prima

Il COVID-19 Serological Test è un dispositivo rapido immunocromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa delle Immunoglobuline G (IgG) e Immunoglobuline M (IgM) contro SARS-CoV-2 in campioni di sangue umano. Le immunoglobuline, o anticorpi, sono proteine prodotte da specifiche cellule immunitarie in risposta a batteri, virus, microrganismi e altre sostanze riconosciute dall’organismo come antigeni estranei. Tra queste, le IgM sono generalmente prodotte come prima risposta ad una nuova infezione, garantendo una protezione a breve termine. La concentrazione di questi anticorpi aumenta per alcune settimane per poi diminuire al termine dell’infezione. Le IgG, invece, rappresentano circa il 70-80% delle immunoglobuline del sangue e vengono di solito prodotte più tardi rispetto alle IgM. I livelli di IgG tendono ad aumentare per qualche settimana per poi stabilizzarsi.

Ogni confezione contiene:

1 busta di alluminio sigillata ermeticamente contenente: 1 cassetta di COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST e una bustina essiccante;

1 bustina di plastica contenente 1 pipetta per il prelievo di sangue;

1 flaconcino contagocce contenente il diluente sufficiente per il test;

1 garza detergente antisettica per la pelle;

2 lancette pungidito sterili per l’auto-puntura per il prelievo di sangue;

1 foglio di istruzioni per l’uso.

Come si usa

Raccogliere il campione di sangue:

Sangue intero (digitopuntura e sangue venoso): riempire la pipetta di campionamento e dispensare 20μL di sangue intero all’interno del pozzetto di raccolta sulla cassetta. In alternativa alla pipetta fornita nel kit, è possibile raccogliere la quantità di campione richiesta per mezzo di una micropipetta da laboratorio. Siero e plasma: trasferire 10μL di campione nel pozzetto di raccolta della cassetta attraverso una micropipetta da laboratorio.

Aggiungere 2 gocce di diluente (approssimativamente 80μL) e attendere 10 minuti per la lettura dei risultati. I risultati sono attendibili fino a 20 minuti dopo l’aggiunta del diluente. Oltre 20 minuti i risultati non sono considerati affidabili.

Come leggere i risultati

Risultato Positivo IgG: Due bande colorate appaiono in corrispondenza dei segni C (Controllo) e IgG, nessuna in corrispondenza del segno IgM. Contattare il numero di riferimento per l’emergenza COVID-19 del proprio paese (1500 in Italia) e seguire le indicazioni.

Risultato Positivo IgM: Due bande colorate appaiono in corrispondenza dei segni C (Controllo) e IgM, nessuna in corrispondenza del segno IgG. Contattare il numero di riferimento per l’emergenza COVID-19 del proprio paese (1500 in Italia).

Risultato Positivo IgG/IgM: Tre bande colorate appaiono in corrispondenza dei segni C (Controllo), IgG e IgM. Contattare il numero di riferimento per l’emergenza COVID-19 del proprio paese (1500 in Italia) e seguire le indicazioni.

Risultato Negativo: Una banda colorata appare in corrispondenza del segno C (Controllo) e nessuna in corrispondenza dei segni IgG e IgM.

Il test sierologico COVID-19 di Biosynex venduto su Amazon

L’autotest COVID-19 di Biosynex è un autotest immunocromatografico rapido per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM contro il SARS-CoV-2 partendo da una goccia di sangue capillare.

Il test è costituito da antigeni di SARS-CoV-2 (chiamato RBD – Receptor Binding Domain) associati a particelle di oro colloidale in grado di rilevare gli anticorpi IgG e IgM anti SARS-CoV-2. Questo autotest diagnostico permette di sapere se si è entrati in contatto con il virus responsabile del COVID-19, ma non se l’infezione è ancora in corso come nel caso del tampone molecolare.

Come si usa

Munirsi di un orologio o di un timer. Lavarsi le mani con acqua calda e sapone ed asciugarle prima di passare alla fase successiva. Aprire la scatola ed estrarre tutti i pezzi dai rispettivi imballaggi. Estrarre dal sacchetto anche la pipetta e il pungidito. Posizionarli su una superficie piana e pulita. Identificare tutti gli elementi del kit. Strappare il bordo della bustina. Estrarre la cassetta. Utilizzare il test entro un’ora.

Svitare il tappo del flacone reagente e posarlo verticalmente sul piano di lavoro. Disinfettare la punta del dito con la salvietta imbevuta di alcool. Si consiglia di pungere il dito medio. Asciugare le tracce di alcool con una garza. Rimuovere il tappo del pungidito verso l’alto. Porre il pungidito contro la punta del dito (l’estremità che si applica sul dito è quella ricoperta dal tappo) e premere con decisione per provocare la puntura. Premere forte sul polpastrello punto affinché si formi una grande goccia sospesa di sangue. Senza premere il bulbo, mettere la pipetta a diretto contatto con la goccia di sangue: la pipetta si riempirà automaticamente. Riempire completamente la pipetta di sangue fino al trattino nero.

Svuotare la pipetta nel pozzetto quadrato “Sang/Blood” (Sangue) della cassetta premendo il bulbo della pipetta. Aggiungere 2 gocce di reagente nel pozzetto rotondo “Diluant/Diluent” (Reagente) della cassetta. Lasciare la cassetta su una superficie piana. Attivare il timer o annotare l’ora del deposito. Attendere 10 minuti prima di leggere il risultato. Non aspettare più di 20 minuti. Nel frattempo, applicare il cerotto.

Come leggere i risultati

Il risultato del test è negativo se una linea colorata appare unicamente nella zona di controllo (C) e non nelle zone IgG e IgM (indipendentemente dall’intensità della linea). Un risultato negativo indica l’assenza di anticorpi contro il COVID-19. Questo significa che l’organismo non ha contratto il COVID-19, ma non è in grado di escludere un’infezione recente da SARS-CoV-2.

Il risultato è positivo se sulla membrana compaiono 2 o 3 linee colorate. Le linee colorate compaiono una al livello della zona di controllo (C) e una al livello della zona IgG e/o IgM, indipendentemente dall’intensità delle linee. Un risultato positivo mostra che l’organismo ha contratto il virus del COVID-19 e che il sistema immunitario ha reagito producendo anticorpi IgM e/o IgG. Un risultato positivo con Biosynex autotest COVID-19 non permette di sapere se il paziente è ancora portatore del virus e quindi contagioso.

Il tampone rapido COVID-19 di Boson BioTech in vendita su Amazon

Il Test Antigenico Rapido Covid-19 Nasale Anteriore per Uso Personale è un test concepito per la rilevazione qualitativa di antigeni del virus SARS-CoV-2 su campioni di tamponi nasali anteriori (parte anteriore del naso) di soggetti con sospetta infezione da COVID-19, entro i primi sette giorni dalla comparsa dei sintomi. Il test rapido per l’antigene SARS-CoV-2 non deve essere usato come unica base per la diagnosi o per escludere un’infezione da SARS-CoV-2.

Ogni confezione include:

5 kit test;

5 tamponi;

5 fiale con soluzione di estrazione;

5 tubi con tappo contagocce;

1 foglietto illustrativo

Come si usa

Preparazione:

Lavarsi le mani e predisporre una superficie piana, pulita e asciutta.

Controllare il contenuto del kit di test e assicurarsi che nulla sia danneggiato o rotto.

Soffiarsi il naso più volte prima di prelevare il campione.

Raccolta del campione:

Aprire con cautela la soluzione di estrazione e versare l’intero contenuto nella provetta di estrazione evitando il contatto tra i due contenitori.

Aprire la confezione del tampone e rimuovere con cura il tampone cercando di non toccare la punta morbida e in tessuto con le mani.

Inserire con attenzione il tampone in una narice. La punta del tampone deve essere inserita ad almeno 2,5 cm di profondità dal bordo della narice.

Ruotare il tampone lungo la mucosa all’interno della narice per garantire il prelievo sia del muco che delle cellule. Ruotare il tampone 3-4 volte.

Lasciare il tampone nella narice per qualche secondo. Ripetere la procedura con lo stesso tampone nell’altra narice.

Non inserire il tampone più a fondo se si sente una forte resistenza o dolore.

Inserire il tampone con il campione nella provetta di estrazione e effettuare delle rotazioni per 3-5 volte.

Lasciare il tampone nella soluzione tampone di estrazione per 1 minuto.

Posizionare il tappo con il contagocce sulla provetta di estrazione.

Esecuzione del test

Aprire il sacchetto e rimuovere il dispositivo posizionandolo su una superficie piana. Dopo l’apertura, la card deve essere utilizzata immediatamente.

Ruotare la provetta di estrazione e versare 3 gocce del campione sul pozzetto (S) premendo delicatamente la provetta di estrazione. Evitare la formazione di bolle d’aria nel pozzetto (S).

Il risultato viene visualizzato dopo 15-20 minuti.

Come leggere i risultati

Positivo: se entro 15-20 minuti appaiono due linee colorate, una linea nell’area di controllo (C) e una linea nell’area di test (T), il test è valido e positivo, non importa quanto tenue sia la linea colorata nell’area di test (T). Un risultato positivo dovrà essere confermato dalla diagnostica molecolare.

Negativo:se entro 15-20 minuti una linea colorata appare nell’area di controllo (C) ma non si vede nessuna linea colorata nell’area di test (T), il test è valido e negativo. Un risultato negativo non esclude un’infezione virale da SARS-CoV-2 e dovrebbe essere confermato dalla diagnostica molecolare se si sospetta la presenza di COVID-19.

Non valido: se entro 15-20 minuti nessuna linea colorata appare nell’area di controllo (C), il test non è valido. Ripetere il test con un nuovo dispositivo.