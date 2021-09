Amazon Prime Wardrobe: 7 giorni per provare gratis gli abiti. Ecco come funziona

Amazon lancia in Italia il servizio Prime Wardrobe: prova gratis i capi d’abbigliamento per 7 giorni e scegli quali pagare o restituire

In casa Zalando forse oggi stanno un po’ tremando. Amazon, dopo tre anni di test negli Stati Uniti, ha iniziato a lanciare anche in Italia – in fase beta e soltanto su invito – il nuovo servizio dedicato alla moda che ci permette di ricevere a casa vestiti e capi di abbigliamento, provarli con calma per sette giorni e restituire quelli che non ci soddisfano, pagando soltanto quelli che decidiamo di tenere. La novità risponde al nome di Prime Wardrobe ed è inclusa nell’abbonamento annuale ad Amazon Prime, senza alcun costo aggiuntivo.

La fase di test per Prime Wardrobe in Italia è iniziata in queste ore. Amazon sta inviando ad una serie di clienti di Amazon Prime selezionati una mail con l’invito a provare la nuova funzionalità in attesa che venga estesa a tutti gli utenti della piattaforma di e-commerce in Italia.

Come funziona Prime Wardrobe di Amazon

Prime Wardrobe è facilissimo da utilizzare. Chi ha ricevuto l’invito – e presto tutti gli utenti potranno farlo – può scegliere fino a 6 articoli di moda venduti e spediti da Amazon e farseli recapitare gratuitamente a casa. A quel punto, una volta ricevuto a casa il pacco contenente i capi di moda, si avranno a disposizione 7 giorni di tempo per provarli con calma e decidere quali tenere e quali restituire – si possono anche restituire tutti o tenere tutti – facendo il checkout online come quando si perfeziona un acquisto standard su Amazon, pagando soltanto i capi che si intende acquistare.

Gli articoli da restituire dovranno essere restituiti ad Amazon usando lo stesso pacco e la stessa etichetta di reso prepagata con cui sono stati ricevuti i capi di moda. Proprio come avviene coi resi, un corriere passerà a casa vostra a ritirare il pacco senza alcun costo aggiuntivo.

Al momento Amazon non ha ancora comunicato quanto durerà questa fase di test né con quale criterio sta inviando gli inviti agli utenti di Amazon Prime, ma siete iscritti al servizio e avete già acquistato dei capi di abbigliamento potreste finire presto nella rosa degli inviti.

