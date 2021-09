Nasce Fan Factory, il sito di e-commerce di Koch Media Italia

Lo shop è online con un ricco catalogo di titoli Midnight Classics, Midnight Factory, Anime Factory e film, serie tv e documentari.

Koch Media Italia ha annunciato la nascita di Fan Factory, uno shop online dov’è possibile acquistare i migliori prodotti delle etichette horror Midnight Factory e Midnight Classics, assieme alle animazioni giapponesi di Anime Factory. Il sito di e-commerce viene descritto dalla società come il luogo ideale “dove acquistare prodotti creati dai fan per i fan, in cui è possibile trovare titoli home video in esclusiva, novità in arrivo ogni mese e un corposo catalogo che spazia tra diversi generi”.

Koch Media Italia, tra novità ed esclusive per i fan

Sul sito è possibile effettuare il pre-order di tre imperdibili esclusive home video in limited edition, disponibili solo su Fan Factory dal 16 settembre 2021: The Amytiville Horror Trilogy, attesissimo cofanetto targato Midnight Classics, Lupin The IIIRD – La Trilogia di Anime Factory e I Fiumi di Porpora, in una splendida edizione da collezione di Midnight Factory. “Ogni mese i più grandi collezionisti e appassionati potranno ritrovare su Fan Factory la grande cura e qualità che da sempre contraddistinguono le edizioni home video targate Koch Media e non solo nei nuovi titoli in esclusiva per lo shop”, si legge nel comunicato stampa rilasciato per l’occasione.

Sarà infatti possibile acquistare anche le new release in uscita mensilmente sul mercato, oltre che film, serie tv e documentari in catalogo tra cui i grandi franchise targati Paramount come Indiana Jones e A Quiet Place, solo per citarne alcuni. Dulcis in fundo, tutti coloro che si iscriveranno al sito riceveranno, al momento della creazione del proprio account, un buono sconto di 5€ spendibile già al primo acquisto. Inoltre, iscrivendosi alla newsletter, verrà inviato un ulteriore buono sconto di 5€ utilizzabile per gli acquisti successivi. E per gli ordini pari o superiori a 49€ provenienti dall’Italia, le spese di spedizione sono gratuite. Per maggiori informazioni vi rimandiamo sul sito ufficiale di Fan Factory.