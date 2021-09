Triboo acquisisce il 69,50% di Adglow Italia e si rafforza nel digital e social advertising

Triboo S.p.A. si rafforza nel digital e social advertising grazie all’acquisizione del 69,50% di Adglow Italia S.r.l.

Triboo S.p.A., gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, ha ulteriormente ampliato la propria offerta di servizi in ambito digital e consulenziale grazie all’acquisizione, tramite la controllata Triboo Digitale S.r.l, del 69,50% di Adglow Italia S.r.l., branch italiano del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo e-commerce, partner di Facebook e di tutte le principali piattaforme social.

Adglow Italia S.r.l. attiva nel nostro Paese dal 2014, è stata fondata da Sacha Monotti Graziadei, imprenditore digitale già fondatore di Blogmeter, piattaforma di Social Intelligence leader in Italia. L’acquisizione da parte di Triboo, per un corrispettivo complessivo di 750mila euro, pari al 69,50% del capitale sociale di Adglow Italia S.r.l, conferma la strategia del Gruppo Triboo di ampliare la propria offerta che diventa sempre più completa e globale, anche grazie al pacchetto clienti e partner di livello internazionale che Adglow Italia porta con sé in Triboo.

Sacha Monotti Graziadei, Amministratore Delegato di Adglow Italia S.r.l., ha così commentato questa acquisizione:

Sono estremamente entusiasta e riconoscente a Giulio Corno per avermi affidato la responsabilità di guidare la nuova realtà integrata; Adglow Italia porta all’interno del gruppo Triboo delle forti competenze nella gestione di campagne pubblicitarie internazionali sui principali social media e tali competenze si inseriscono perfettamente nelle unit di digital advertising e SEO presenti in Triboo, fiducioso che il Gruppo nel suo insieme possa diventare nei prossimi anni una delle principali società di digital marketing a livello europeo.

Alle parole di Graziadei hanno fatto seguito le dichiarazioni di Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo: