Come risparmiare su eBay con le offerte della settimana: la guida definitiva

Risparmiare su eBay è facile, ma oggi vogliamo darvi comunque qualche dritta per trovare le migliori offerte nel marketplace di eBay.

Lo shopping online ha visto un incremento senza precedenti negli ultimi due anni, complice la pandemia in corso, le chiusure a cui siamo stati sottoposti e le difficoltà economiche che hanno spinto anche i più restii agli acquisti a distanza a rivolgersi ad internet per trovare offerte e sconti. Il marketplace di eBay è un approdo sicuro per chi cerca qualità, affidabilità, risparmio e una varietà di prodotti unica nel suo genere, grazie non soltanto ai negozi ufficiali delle piccole e medie imprese di tutto il Mondo, ma anche ai singoli utenti che si rivolgono ad eBay per vendere gli oggetti che non utilizzano più e dare loro una nuova vita con un ritorno economico.

Il marketplace di eBay è davvero vasto e pronto a soddisfare anche le necessità dei più esigenti, ma oggi vogliamo concentrarci su una sezione in particolare, quella delle offerte imperdibili che giorno dopo giorno raccoglie i prodotti più ambiti e gli sconti più vantaggiosi, spaziando tra tutte le categorie di prodotti disponibili su eBay.

I cacciatori di sconti lo sanno benissimo: le offerte della settimana rappresentano il meglio del risparmio che eBay ha da offrire, con sconti che possono raggiungere il 60%, a cominciare dalla Proposta del Giorno che mette in evidenza un prodotto da non perdere.

Le offerte in primo piano

Se siete alla ricerca di ispirazione, sia perché dovete fare un regalo o volete concedervi uno sfizio, la sezione delle offerte in primo piano è quella che fa al caso vostro. Qui, con immagine, descrizione chiara e prezzo in evidenza, trovate una selezione delle offerte della settimana in arrivo dalle principali categorie del marketplace di eBay. Qui potete trovare dall’aspirapolvere ad un prezzo mai visto prima all’ultimo modello di smart TV di Samsung al miglior prezzo, da capi d’abbigliamento a smartphone, tablet, accessori per la cucina, scarpe prodotti per la cura del corpo e della casa.

Le offerte di tendenza

Cosa stanno acquistando gli altri utenti di eBay? Le sezione Offerte di tendenza vi fornisce non soltanto una panoramica dei prodotti disponibili a prezzi vantaggioso, ma vi indica anche quali sono i più richiesti e venduti dagli altri clienti e, cosa ancora più importante, vi mostra anche quei prodotti in via di esaurimento: prodotti con sconti talmente vantaggiosi da rischiare di andare a ruba.

Per ciascun prodotto potete controllare la quantità di prodotti venduti in generale e nelle ultime 24 ore, il livello di soddisfazione dei clienti, la scheda tecnica dettagliata, le modalità di acquisto e di spedizione, così come tutte le informazioni sul venditore.

Le categorie disponibili

Se sapete già cosa state cercando e siete a caccia del minor prezzo disponibile, la comoda divisione in categorie che caratterizza l’intero marketplace di eBay viene proposta anche qui con tutte le migliori offerta per ciascuna categoria:

Promozioni, Eventi e Coupon per un ulteriore risparmio

Agli sconti che vengono già proposti su eBay si aggiungono altre iniziative che permettono un risparmio ancora maggiore, come i coupon su una selezione di prodotti o su intere categorie di prodotti per ottenere sconti fino al 20% in più.

Per ogni coupon da riscattare è soggetto a termini e condizioni che potete consultare in un semplice click e nella maggior parte dei casi è possibile usufruire più volte di ciascun coupon fino alla sua scadenza.

Come funzionano i coupon

Se avete trovato il coupon che fa al caso vostro e avete verificato i termini e le condizioni, per riscattare il buono sconto non dovete far altro che aggiungere nel carrello uno o più prodotti di categorie idonee e, prima di effettuare il pagamento con PayPal o Carta di Credito o Debito, inserire il codice coupon nel campo dedicato per ottenere subito lo sconto.

Ogni coupon ha un valore, uno sconto massimo previsto, una data di inizio e di fine, oltre ad un codice univoco da inserire nell’apposito campo prima di completare l’acquisto. Prima di procedere con la selezione dei prodotti vi suggeriamo di verificare le condizioni: eBay vi fornisce delle categorie di prodotti validi per ciascun coupon e anche un elenco dei venditori idonei.

Fino al 1° ottobre, ad esempio, è disponibile un coupon del 10% per l’acquisto di una selezione di prodotti tech e per la casa come i robot aspirapolvere di Xiaomi, gli smartphone POCO e Redmi o gli smartwatch Amazfit con uno sconto massimo di 50 euro per ciascun utilizzo.

Con eBay risparmi anche sulla spedizione

Dimenticatevi pure delle spese di spedizione. Tantissimi prodotti in vendita sul marketplace di eBay beneficiano della spedizione gratuita per tutto il territorio italiano e tutti quelli che vengono proposti tra le Offerte della Settimana offrono la spedizione economica gratuita, ma chi ha necessità di ricevere più velocemente i prodotti acquistati può avere la possibilità – questo dipende da venditore a venditore – di scegliere una spedizione veloce.

E se temete di non essere in casa quando gli oggetti che avete acquistato verranno consegnate, eBay vi dà la possibilità di scegliere la consegna nel punto di ritiro più vicino a voi scegliendo tra gli oltre 3.400 punti di ritiro Fermopoint disponibili in tutta Italia, senza costi aggiuntivi.

Al momento dell’acquisto, in fase di pagamenti, dovrete selezionare “Punto di Ritiro” come metodo di consegna, scegliere il punto di ritiro più comodo per voi e attendere la comunicazione ufficiale di eBay: non appena il pacco sarà pronto per il ritiro, riceverete un’e‑mail di notifica o un SMS (a seconda dell’opzione scelta al momento del pagamento) contenente un codice di ritiro (Codice eCP) e a quel punto avrete 14 giorni di tempo per passare a ritirare il vostro pacco.