Xbox: per il 20° anniversario ecco due nuovi hardware a tema

Microsoft festeggia con un controller Wireless e delle speciali cuffie stereo esclusivi, compatibili con console Xbox, PC Windows e device mobile.

In occasione del suo 20° anniversario, Xbox ha annunciato l’arrivo di due speciali hardware, l’esclusivo Controller Wireless – Edizione speciale 20° anniversario e le Cuffie stereo sempre in Edizione speciale 20° anniversario.Il joypad è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile, ed è caratterizzato da una finitura nera traslucida con interni argentati che risaltano ogni dettaglio. Inoltre, le impugnature posteriori e il D-pad sono rifiniti con l’iconico colore verde che rimanda al primo logo storico di Xbox.

Per il resto, il pad beneficia di tutte le funzionalità dei controller wireless Xbox, come una migliore ergonomia, una migliore connettività tra dispositivi, un pulsante Condividi dedicato e una latenza ridotta. E’ possibile anche associare e passare facilmente da un dispositivo all’altro, inclusi Xbox Series X|S, One, PC Windows, Android e iOS tramite Xbox Wireless e tecnologia Bluetooth. Le nuove cuffie, invece, presentano un corpo nero traslucido con interni argentati, con dettagli verdi sul microfono, all’interno e all’esterno dei padiglioni auricolari. Il nuovo hardware garantisce nitide prestazioni audio e presenta, tra le altre feature, cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume sul padiglione destro.

Presenti, come per i modelli più recenti del produttore, gli ampi padiglioni ultra-morbidi e la “classica” qualità audio e chat a cui il marchio ha ormai abituato i suoi clienti. L’utente può regolare il volume ruotando il padiglione destro o disattivare rapidamente il rumore in entrata con il comodo controllo sull’orecchio. L’auricolare, infine, supporta anche tecnologie audio spaziali tra cui Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone: X (potrebbe richiedere ulteriori acquisti o download di app).

Prezzi e disponibilità

Il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario è disponibile per il pre-order sul Microsoft Store e presso i principali retailer al prezzo di 64,99€, prima della disponibilità generale del prossimo 15 novembre. Le Cuffie stereo per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario sono disponibili per il pre-order solo sul Microsoft Store allo stesso prezzo di 64,99€, prima della disponibilità generale del prossimo 15 novembre.