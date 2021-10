Samsung TV in offerta: 460 euro di sconto sul modello Q60A da 65″

Fino a 460 euro di risparmio sulla potente smart TV QLED 4K di Samsung e non solo: tutti i modelli in offerta per poche ore.

I cacciatori di offerte lo sanno bene: per trovare il vero affare servono tempo e tanta pazienza, ma ogni tanto, a sorpresa, arriva il super sconto che non ti aspetti. Oggi chi deve acquistare una nuova smart TV – ed ha spazio a sufficiente in casa – non può lasciarsi scappare un’offerta da capogiro su uno dei migliori televisori targati Samsung di questo 2021, il modello QLED 4K Q65A 2021 da ben 65″ della serie Q60A, che solo per oggi viene proposto in offerta su Amazon con uno sconto di 460 euro.

L’offerta da non perdere riguarda il modello di smart TV Samsung QE65Q65AAUXZT, rilasciato in Italia in esclusiva su Amazon.it. La scheda tecnica è di quelle di alto livello:

Dual LED . La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale;

. La tecnologia di retroilluminazione Dual LED regola la tonalità cromatica per adattarla al meglio ai contenuti visualizzati e regalare una riproduzione il più fedele possibile all’originale; Quantum HDR . Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti;

Processore Quantum Lite 4K. Il potente processore Samsung ottimizza la qualità audio in base ai contenuti visualizzati, mentre il sofisticato sistema di upscaling regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K;

. Quantum HDR esalta dettagli e contrasto, per una qualità d’immagine ai massimi livelli. Spingendosi oltre gli standard leader di categoria, la mappatura tonale dinamica di HDR10+ dà vita a neri più profondi, immagini più vivaci e dettagli sempre brillanti; Processore Quantum Lite 4K. Il potente processore Samsung ottimizza la qualità audio in base ai contenuti visualizzati, mentre il sofisticato sistema di upscaling regala a tutti i tuoi contenuti preferiti una risoluzione 4K; Adaptive Sound . La funzione Adaptive Sound si avvale della tecnologia Audio Scenic Intelligence per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto, tramite un’analisi in tempo reale della scena;

. La funzione Adaptive Sound si avvale della tecnologia Audio Scenic Intelligence per ottimizzare il suono in base al tipo di contenuto, tramite un’analisi in tempo reale della scena; Supporto regolabile. Amplia lo spazio regolando l’altezza del tuo supporto TV per adattarlo all’ambiente circostante;

Auto Low Latency Mode. Entra in tempo reale nel vivo dell’azione con Auto Low Latency Mode (ALLM): la tecnologia ottimizza lo schermo per darti maggiore controllo con un ritardo nella ricezione del segnale appena percettibile. Vivi un’esperienza di gioco nella sua forma più coinvolgente senza effetto mosso e fenomeni di judder;

Multi View. Guarda contemporaneamente e sullo stesso schermo i contenuti di TV e cellulare. Che siano i risultati della partita in tempo reale o video tutorial per le tue sfide di gaming, basta collegare il telefono in modalità multischermo come mai prima d’ora;

Più assistenti vocali. Con il comando vocale tutto diventa più semplice. Da oggi potrai accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti, avere delle risposte e persino controllare il tuo TV e gli altri dispositivi connessi della casa. Basta dire ciò che desideri.

100% di volume colore con Quantum Dot. La tecnologia Quantum Dot regala le immagini più belle di sempre. Con il 100% di volume colore, Quantum Dot cattura la luce e la trasforma in colori mozzafiato che conservano tutto il loro realismo a ogni livello di luminosità.

Il clamoroso sconto, che abbassa il prezzo finale da 1.399 euro a 939 euro (-33%) è valido soltanto per il modello da 65″, ma chi è alla ricerca di una smart TV con uno schermo meno ampio può comunque approfittare di uno sconto anche sul modello da 50″ (-20%, 160 euro di risparmio).

Entrambi i modelli sono disponibili in pronta consegna, con spedizione gratuita inclusa per gli utenti di Amazon Prime.