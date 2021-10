Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC in offerta lancio su Amazon!

Mi Smart Band 6 NFC di Xiaomi sbarca in Italia con un’offerta lancio che fa risparmiare il 20%: tutti i dettagli dell’iniziativa.

I fan di Xiaomi lo stavano aspettando da tempo, tutti gli altri possono scoprirlo da oggi anche in Italia. Stiamo parlando del nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, il primo smart band del colosso cinese che supporta i pagamenti direttamente dal polso, disponibile da oggi e già in offerta lancio su Amazon con uno sconto del 20%.

Una grande novità che punta a rivoluzionare i pagamenti digitali anche nel nostro Paese, slegando la funzionalità da uno smartphone come accade invece con Apple Pay o Google Pay e simili. Tutto quello che serve è uno Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC e una carta di credito, debito o prepagata del circuito Mastercard emessa da Nexi e collocata da una delle banche partner. Per effettuare pagamenti contactless sarà sufficiente avvicinare il dispositivo ad un terminale per i pagamenti e il gioco sarà fatto.

Mi Smart Band 6 NFC, però, è molto di più. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,56″ con risoluzione 326 PPI, il dispositivo di Xiaomi è un fitness tracker di tutto rispetto – riconosce automaticamente 6 modalità di fitness e 30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate – e ci permette anche di tenere sotto controllo il nostro stato di salute, a cominciare dal livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

L’integrazione con Alexa ci permette di parlare direttamente con l’assistente virtuale di Amazon per avere supporto nelle attività quotidiane e controllare direttamente dal polso i dispositivi connessi ad Alexa.

Mi Smart Band 6 NFC: la scheda tecnica