HUAWEI nova 9 ufficiale in Italia: prezzo, info e specifiche

Huawei ha annunciato l’arrivo sul territorio europeo del suo nuovo smartphone pensato per le giovani generazioni. Scopriamolo insieme.

Huawei ha appena annunciato la disponibilità anche per il mercato europeo del suo HUAWEI nova 9, il nuovo smartphone di fascia medio-alta pensato per le giovani generazioni, che era già stato lanciato il mese scorso in Cina. Contraddistinto da caratteristiche innovative e da elementi di design all’avanguardia, l’ultimo device della serie Nova di Huawei offre diverse nuove opportunità creative grazie al potente sistema di fotocamera e alle funzionalità video. Queste ultime sono accompagnate da una serie di tecnologie ad hoc, tra cui il RYYB colour filter array o l’XD Fusion Engine, e opzioni correlate all’app Petal Clip. Ma procediamo con ordine.

HUAWEI nova 9: design e caratteristiche

HUAWEI nova 9 è caratterizzato da un design dalle forme “morbide”, con una scocca creata con il nuovissimo processo Starry Flash AG Glass che aggiunge una texture unica al telaio. Ha uno spessore di soli 7,77 mm e un peso di 175g, ed è disponibile anche in un nuovo colore, Starry Blue. Il display curvo da 6,57 pollici da 120Hz Original-Colour, con la sua superficie affusolata che scivola comodamente tra le mani, riduce al minimo le cornici di destra e sinistra, per una visione più coinvolgente. Lo schermo permette inoltre di visualizzare 1,07 miliardi di colori, con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz, per una migliore reattività e immagini fluide, colori vividi e dettagli notevoli.

Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 778G 4G e utilizza la tecnologia AI di Huawei per assegnare la priorità alle attività in modo intelligente e ottimizzare le prestazioni, anche per una migliore esperienza.

Il potente processore è completato da un sistema di raffreddamento altrettanto efficace che combina VC Liquid Cooling e grafene per una dissipazione del calore veloce ed efficiente. Questo significa che lo smartphone può funzionare a pieno ritmo pur rimanendo fresco al tatto, anche dopo ore di gioco o streaming video. A supporto di queste ultime due attività ci sono la nuova tecnologia Touch Turbo, che consente controlli più precisi e reattivi nei videogiochi, e un’eccellente durata di utilizzo, anche in navigazione, grazie alla batteria da 4300mAh, che supporta la velocità di ricarica con HUAWEI SuperCharge.

Fotocamere e specifiche tecniche

Che si tratti di foto notturne, panorami, ritratti o primi piani, HUAWEI nova 9 permette di catturare immagini di alta qualità e chiarezza quasi da professionista. Il sistema della fotocamera posteriore presenta una cam Ultra Vision da 50MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP, una fotocamera macro 3 e una fotocamera di profondità, e include un grande sensore da 1/1,56 pollici più un RYYB CFA ad alta sensibilità alla luce, che raccoglie il 40% di luce in più rispetto a un sensore RGGB standard.

Una volta catturata un’immagine, il motore XD Fusion Engine si mette al lavoro, utilizzando sofisticate tecniche di fotografia computazionale per migliorare notevolmente i dettagli e la qualità dell’immagine stessa.

Per gli scatti in movimento, così come per quelli statici, il riconoscimento AI Snapshot è supportato per mantenere la chiarezza di ogni dettaglio. Lo smartphone dispone inoltre di una fotocamera frontale da 32MP ad alta risoluzione, che in maniera simile a quella posta sul davanti supporta anche l’acquisizione video 4K e la stabilizzazione video AIS. Particolarmente interessante è la funzione che consente di registrare senza interruzioni passando dalla videocamera anteriore a quella posteriore, e avere un unico file video.

Prezzi e disponibilità

Da oggi 21 ottobre, fino all’8 novembre, HUAWEI nova 9 è disponibile nelle colorazioni Starry Blue e Black al prezzo di 499,90 euro (8 GB RAM + 128 GB ROM) in pre-ordine solo su Huawei store con in regalo le FreeBuds Pro; inoltre, anticipando 10 euro, si ottiene uno sconto di 40 euro. Dal 9 al 23 novembre sarà invece disponibile su tutti i canali con in regalo sempre le FreeBuds Pro. Per ulteriori dettagli potete visitare il sito di Huawei.