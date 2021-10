Lucca Comics&Games: tornano gli appuntamenti speciali di Amazon

Per i clienti Amazon, cinque incontri riservati online con autori del mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop.

In occasione di Lucca Comics and Games 2021, tornano anche gli appuntamenti speciali riservati ai clienti Amazon.it: cinque incontri online con autori del mondo del fumetto, dell’illustrazione e della cultura pop. Un’opportunità davvero unica per tutti i lettori che vogliono conoscere dal vivo gli artisti che, con le loro parole e immagini, hanno saputo coinvolgerli e accompagnarli alla scoperta di mondi immaginari meravigliosi.

Come partecipare agli eventi per i clienti Amazon

Per partecipare, basta acquistare in un’unica soluzione entro il 28 novembre 2021, almeno 30€ di prodotti all’interno dello store dedicato www.amazon.it/luccacomicsandgames. Una volta completato l’acquisto, si riceverà un codice di accesso – nominale e univoco – per gli eventi digitali esclusivi del festival e riservati appositamente per i clienti Amazon.it. Grazie al codice si potrà effettuare la registrazione all’interno del sito www.luccacomicsandgames.com. E per chi avesse già acquistato almeno 30€ di prodotti sullo store dedicato prima dell’annuncio dell’iniziativa, riceverà il suo codice personale per l’accesso agli eventi, che vi elenchiamo di seguito:

24 ottobre 2021

Crossover Universo Nerd presenta: the Amazon Galaxy – visioni e recensioni dai mondi Amazon

Un viaggio tra recensioni, scoperte e parallelismi negli innumerevoli mondi dell’universo Amazon – PrimeVideo, Audible, Amazon Music, Amazon Video Games, Kindle, Alexa – per arrivare dove nessun uomo è mai giunto prima… o quasi.

25 ottobre 2021

Simple & Madama… LIVE

Un workshop di illustrazione con Lorenza Di Sepio e Marco Barretta, gli eclettici autori di Simple & Madama e dell’opera più recente, Daisy, in un divertente dietro le quinte che svela i segreti del lavoro più bello del mondo!

26 ottobre 2021

Sfida all’ultima battuta, con Pera Toons

Un incontro con il fenomeno del web Pera Toons, autore dell’omonimo volume edito da Tunué, già primo in classifica su Amazon nella categoria strisce a fumetti. Durante l’incontro saranno svelati dall’autore i dettagli del nuovo libro e i retroscena delle sue formidabili freddure.

27 ottobre 2021

Asmodee unboxed!

Un evento dedicato alle novità Asmodee in uscita per Lucca Comics & Games, in anteprima per il pubblico di Amazon, con contenuti inediti e rivelazioni.

28 ottobre 2021

La Fabbrica Onirica del Suono, con Sergio Algozzino

La storia di un immaginario gruppo di rock progressive italiano, raccontato in un contesto storico che attraversa il ’68, sullo sfondo delle trasformazioni della musica popolare e d’autore dell’Italia. Un viaggio fra parole e musica che parte dalle radici del Rock’n’roll e arriva al Rock Progressivo.