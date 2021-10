Netflix, 5 anime da non perdere a novembre 2021

I migliori anime su Netflix a novembre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Earwig e la strega a Komi Can’t Communicate.

Netflix è una piattaforma rinomata per serie TV e film, ma negli anni recenti ha dedicato grande attenzione anche agli appassionati di animazione giapponese. A novembre 2021, quindi, non mancheranno anime in grado di intrattenere il pubblico. Alcuni sono vere e proprie chicche che i fan non potranno lasciarsi sfuggire.

In questo articolo abbiamo raccolto le serie e i film d’animazione made in Japan che esordiranno nel catalogo il prossimo mese. Quali di questi contenuti state aspettando di più? Ecco 5 anime da non perdere a novembre 2021.

Anime su Netflix: serie e film da non perdere a novembre

Dalla nuova pellicola del rinomato Studio Ghibli alla serie animata spin-off di Jupiter’s Legacy. Ecco gli anime in arrivo.

Komi Can’t Communicate

Netflix ha iniziato a distribuire questa serie anime a ottobre con cadenza settimanale, quindi accompagnerà gli spettatori anche per tutto il mese di novembre. Komi Can’t Communicate è probabilmente uno degli anime più attesi della stagione autunnale e segue la storia di una liceale, Komi Shouko, che soffre di un disturbo della comunicazione tale da impedirle di parlare davanti ad altre persone. La conseguenza è che non riesce a stringere amicizia con nessuno, ma il suo vicino di banco Tadano Hitohito, accortosi di questa sua condizione, deciderà di aiutarla ad avere cento amici entro la fine dell’anno scolastico. Una serie che affronta un tema importante, con la giusta dose di umorismo, dolcezza ed empatia.

Earwig e la strega

Primo lavoro dello Studio Ghibli in computer grafica 3D, Earwig e la strega sarà disponibile dal 18 novembre. Tratto da un romanzo della scrittrice inglese Diana Wynne Jones, il film è incentrato su una bambina che viene adottata da una coppia un po’ inquietante che si sforza di apparire normale. Earwig, questo il nome della ragazzina protagonista, non ci metterà molto a scoprire che la sua nuova mamma è una strega, ritrovandosi a vivere in una misteriosa abitazione, tra pozioni e libri di magia. La piccola dovrà superare numerose difficoltà con la sua intelligenza e la sua inesauribile energia!

Edens Zero 2

Il 24 novembre sarà il turno della seconda stagione di Edens Zero, serie anime che racconta la storia di un orfano, Shiki Granbell, cresciuto da dei robot senzienti riparando macchine e sognando di vedere i draghi. Dopo un’infanzia senza aver incontrato altri esseri umani, un giorno si imbatte in una ragazza di nome Rebecca Bluegarden, con cui viaggia attraverso lo spazio con l’obiettivo di raggiungere un’entità conosciuta come Madre. Un anime shounen a sfondo fantascientifico, la cui prima stagione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.

Super Ladri

Dal 25 novembre sarà poi disponibile Super Ladri, la cui trama dovrebbe riprendere quella vista nei fumetti, con Johnny Bolt che cerca in tutti i modi di avere successo nel mondo del crimine con altri supercattivi mascherati. Peccato che i supereroi intervengano in tempo ogni volta per mandare in fumo i loro piani di conquista, così l’idea del gruppo diventa quella di andare via dagli Stati Uniti e recarsi in un Paese più indifeso, dove poter agire indisturbati. Viene scelta la Spagna, che sembra non avere personaggi in costume a difendere i suoi confini. Ce la faranno ad avverare i loro sogni di gloria?

La vetta degli dèi

Non si tratta di un anime giapponese (è una produzione francese), ma si ispira al fumetto omonimo di Jiro Taniguchi e Baku Yumemakura e approderà sulla piattaforma streaming il 30 novembre. Il film si incentra su un giovane fotoreporter giapponese di nome Fukamachi, il quale trova una macchina fotografica che lo conduce da uno scalatore emarginato scomparso da anni, il misterioso Habu. Entra così nel mondo degli alpinisti ossessivi affamati di conquiste impossibili, in un’opera che affronta temi cari al fumettista Jiro Taniguchi come il rapporto tra uomo e natura.

Non presente in elenco la serie live-action di Cowboy Bebop, perché appunto non si tratta di una produzione animata, ma è comunque un contenuto da tenere in considerazione per chi ha amato l’anime omonimo. Debutterà su Netflix il prossimo 19 novembre.

