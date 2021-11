Amazon estende il reso fino al 31 gennaio 2022: tutti i dettagli

Amazon estende da oggi il periodo per effettuare il reso: tutti i prodotti acquistati possono essere restituiti entro il 31 gennaio 2022.

Il periodo del Black Friday si sta avvicinando e, come accade ogni anno durante le festività natalizie, Amazon ha già annunciato di aver esteso il periodo per effettuare il reso dei prodotti acquistati di ben tre mesi, rispetto ai 30 giorni di cui possiamo usufruire di solito per provare i prodotti e decidere se tenerli o meno.

A partire da oggi per tutti gli acquisti effettuati su Amazon sarà possibile effettuare il reso entro il 31 gennaio 2022, tre mesi di tempo per i prodotti acquistati in questi giorni, mentre la finestra si ridurrà col passare delle settimane, fino ad arrivare al 31 dicembre prossimo, quando tutti i prodotti acquistati potranno essere restituiti entro il mese successivo.



Il motivo di questa estensione è presto detto: il Black Friday è dietro l’angolo e generalmente si approfitta di quello che è a tutti gli effetti l’evento dell’anno per gli amanti degli sconti per comprare con anticipo di regali di Natale per amici e parenti. Far slittare il periodo di reso ci dà una maggiore sicurezza: se i regali che abbiamo fatto non vengono apprezzati, c’è tempo a sufficienza per rimandarli indietro e chiedere un rimborso ad Amazon.

Se avete acquistato qualcosa su Amazon in queste ultime ore o siete in procinto di effettuare un acquisto, potete verificare le tempistiche per i resi direttamente dalla sezione Ordini di Amazon, selezionando l’ordine effettuato. Sotto al prodotto acquistato troverete la dicitura “Idoneo al reso fino al 31 gen 2022“, avrete la conferma di quanto annunciato oggi da Amazon.