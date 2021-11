I migliori notebook di Huawei in offerta su Amazon

I notebook di Huawei sono in offerta su Amazon per il Black Friday anticipato con un risparmio di oltre 200 euro. Ecco gli sconti da non perdere.

Gli sconti del Black Friday anticipato lanciati da Amazon possono rappresentare l’occasione perfetta per mandare in pensione i nostri dispositivi più vecchi e rinnovare gli strumenti con cui studiamo e lavoriamo, risparmiando cifre importanti. Tra le migliaia di prodotti proposti in sconto per i prossimi giorni ci sono anche gli ottimi notebook targati Huawei e adatti alle esigenze più disparate. Dal più economico e potente Huawei MateBook 14 al MateBook D15 (proposto col 31% di sconto) che può vantare ben 8 GB RAM e un capiente hard disk SSD da 256 GB.

Vediamo insieme le proposte Huawei da non perdere:

Huawei MateBook 14: la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : FullView 14″ 2K (2160 x 1440 pixel)

: FullView 14″ 2K (2160 x 1440 pixel) Dimensioni : 43.2 x 31 x 8.6 cm

: 43.2 x 31 x 8.6 cm Peso : 2,52 kg

: 2,52 kg Processore : Intel Core i7

: Intel Core i7 Memoria : 16 GB di RAM

: 16 GB di RAM Archiviazione : 512 GB

: 512 GB Batteria: fino a 14,7 ore di riproduzione video in locale a 1080p dopo la ricarica completa

Huawei MateBook D14: la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : FullView 14″ (1920 x 1080p pixel)

: FullView 14″ (1920 x 1080p pixel) Processore : Intel Core i5

: Intel Core i5 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 512 GB

: 512 GB Batteria: fino a 14,7 ore di riproduzione video in locale a 1080p dopo la ricarica completa

Huawei MateBook D15: la scheda tecnica

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : FullView 15.6″ (1920 x 1080 pixel)

: FullView 15.6″ (1920 x 1080 pixel) Dimensioni : 47.5 x 28 x 7 cm

: 47.5 x 28 x 7 cm Peso : 2,2 kg

: 2,2 kg Processore : Intel Core i5-10210Y

: Intel Core i5-10210Y Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 256 GB

: 256 GB Batteria: 42 Wh

Gli altri prodotti Huawei in offerta

HUAWEI FreeBuds Pro (Bianco) Huawei FreeBuds Pro supportano la connessione simultanea con due dispositivi e permette di passare da un dispositivo all'altro con un tocco. Compra su Amazon

Huawei FreeBuds Pro (Argento) Huawei FreeBuds Pro garantiscono un suono ottimo e dinamico così che tu possa vivere della musica come se fossi a un concerto. Compra su Amazon

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.