I dispositivi Fire TV di Amazon in offerta fino al 43%

Amazon torna a proporre in offerta i dispositivi multimediali della serie Fire TV, dalla versione Lite al potente Cube. Tutti i nuovi prezzi.

Il Black Friday sta arrivando e Amazon ha deciso di tornare a proporre in sconto in occasione dell’evento dell’anno per gli amanti delle offerte alcuni dei dispositivi più venduti della serie Fire TV, fondamentali per trasformare un qualsiasi televisore con ingresso HDMI in una vera e propria smart TV con accesso a tutti i principali servizi di streaming disponibili nel nostro Paese, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per YouTube, Apple TV+, DAZN, Plex, TimVision, Switch e molto altro ancora.

Il dispositivo più economico, che scende ulteriormente di prezzo, è il Fire TV Stick Lite, pensato per chi non ha un televisore 4K o una connessione troppo veloce e si “accontenta” di visualizzare in streaming i contenuti in HD in arrivo dai principali servizi attivi in Italia. Fire TV Stick Lite, dotato di telecomando vocale Alexa, è in offerta a appena 18,99 euro.

Salendo un po’ di prezzo, 22,99 euro in offerta, c’è il fratello maggiore: Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa che permette, a differenza di quello in dotazione con la versione Lite, anche di regolare il volume dei dispositivi collegati.

Chi ha necessità di visualizzare i contenuti in 4K può rivolgersi verso il Fire TV Stick 4K Ultra HD, il più potente tra i dispositivi Fire TV Stick, proposto oggi al prezzo scontato di 39,99 euro invece di 59,99 euro.

Il non plus ultra, però è rappresentato dal nuovo Fire TV Cube, lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD che si rifà alla popolarissima Apple TV.

I possessori di dispositivi LG, Panasonic, Sonos, Onkyo, BOSE e Sony avranno la possibilità di controllare quei dispositivi con la voce grazie a Alexa su Fire TV Cube e, oltre ad accedere a milioni di contenuti in streaming tra musica, film e serie TV, potranno controllare anche i dispositivi intelligenti di casa, da quelli di HUE a quelli di Arlo, passando per Tp-Link, Blink e tado°.

Fire TV in offerta: tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi ridotti su Amazon sono riservati agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.