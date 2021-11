I termostati intelligenti di tado° in offerta fino al 45% di sconto

Per il BlackFriday e in vista del CyberWeek, i termostati intelligenti di tado° sono in offerta, con sconti fino al 45%.

Continuano le offerte per il Black Friday di tado°, azienda leader del settore della domotica, che anche in vista della CyberWeek offre degli sconti sui suoi termostati intelligenti nei principali negozi di domotica e sui migliori siti del settore, che aiutano i clienti a mantenere la loro casa calda e accogliente durante la stagione invernale.

Con un controllo logico e conveniente del sistema di riscaldamento, tado° contribuisce a far risparmiare in media il 22% della bolletta annuale. Questo dato, sottolineato anche nel recente studio condotto dall’azienda con GemServ, evidenzia l’importante aiuto che i termostati intelligenti possono dare per diminuire le emissioni di CO2 e aumentare il risparmio energetico, in vista anche dell’esponente crescita dei costi del riscaldamento e dei prezzi dell’energia che hanno raggiunto i massimi storici.

tado°, ancora offerte sui suoi termostati

Le soluzioni tado° sono compatibili con il 95% di tutti i sistemi di riscaldamento, possono essere facilmente installate da soli, consentono un controllo multi-room completo e funzionano perfettamente con Amazon Alexa, l’Assistente Google e Apple HomeKit.

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ Goditi una temperatura ottimale in ogni stanza con la Programmazione Intelligente e mantieni un clima sano in casa. Compra su Amazon

Grazie alla Programmazione Intelligente, permette poi di pianificare le temperature diurne e notturne desiderate in fasce orarie, in base alla sua routine. Oltre a quelle di ieri, tra le migliori offerte di tado° per Cyber Week & Black Friday troviamo:

tado° Kit Base Termostato Intelligente Cablato V3+: Sconto: fino al 45% RRP: 219,19€ Data: 22.11 – 29.11



Controllo Climatizzazione Intelligente Sconto: fino a 40% RRP: 109.99€ Date: 22.11 – 29.11



tado° Testa Termostatica Intelligente – Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza Discount: fino a 30% RRP: 84.99€ Date: 22.11 – 29.11



Le funzioni di tado° includono Geofencing, Rilevamento Finestra Aperta, Integrazione Dati Meteo, Care & Protect e Benessere Ambientale per prendersi cura dell’efficienza energetica della vostra casa e della freschezza dell’aria.

Chiunque può controllare la temperatura da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, tramite l’applicazione per smartphone o con la sua voce. Inoltre tiene conto delle previsioni meteo locali: per risparmiare energia, abbassa il riscaldamento, se il sole riscalda un’abitazione. Il regalo perfetto per chiunque voglia risparmiare energia migliorando il comfort e il clima di casa.