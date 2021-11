La Nike lancia Nikeland, il suo spazio digitale nel Metaverso

Sulla piattaforma di videogiochi Roblox la Nike ha fatto ricostruire un mondo virtuale, modellato sul suo reale quartier generale.

Ne avevamo parlato appena due settimane fa, ma adesso abbiamo una sorta di conferma su quanto l’azienda sia interessata al tema: Nike Inc. entra infatti definitivamente nel metaverso, e lo fa grazie a un primo progetto che riguarda un mondo virtuale sulla piattaforma di videogiochi Roblox Corp (RBLX.N) modellato sul suo quartier generale. Nike diventa così uno dei primi grandi marchi ad entrare nella nuova dimensione virtuale, un mercato globale che secondo la società di ricerca Strategy Analytics, dovrebbe raggiungere i 6,16 miliardi di dollari nel 2021 e i 41,62 miliardi di dollari entro il 2026.

Nike: benvenuti a Nikeland

Lo spazio digitale, chiamato Nikeland, consente ai giocatori di vestire il proprio avatar con prodotti Nike, come le Air Force 1 e le Nike Blazer, ed è gratuito per chiunque lo visiti su Roblox. I visitatori possono inoltre giocare a “Tag”, “The Floor Is Lava” e “Dodgeball” sulla piattaforma, venendo ricompensati con nastri blu e medaglie d’oro. I primi possono essere investiti per ottenere materiali utili per costruire aree e giochi, e le seconde per sbloccare prodotti virtuali per gli avatar.

Gli utenti possono infatti progettare altri mini-giochi e perfino utilizzare gli accelerometri nei loro dispositivi mobili per trasferire il movimento offline al gioco online, consentendo quello della vita reale nello spazio digitale.

“Nike ha creato questo mondo su misura sullo sfondo della sua sede mondiale e all’interno dello spazio 3D immersivo di Roblox, basandosi sul suo obiettivo di trasformare lo sport e il gioco in uno stile di vita”, ha affermato la multinazionale americana, che pensa in futuro di vendere vestiti e scarpe del suo brand agli avatar che popoleranno il metaverso, all’interno di un mercato fatto di negozi digitali. In vista di altri progetti, la famosa azienda produttrice di calzature e abbigliamento sportivo poco tempo fa ha depositato il trademark dei propri loghi e nomi che comprendono fra le altre il suo simbolo, il claim «Just do it», il brand Jordan e il relativo logo Jumpman.