Amazon.it: trend e statistiche di Black Friday e Cyber Monday

Un report di Amazon.it evidenzia il successo commerciale del Black Friday e del Cyber Monday, anche per le PMI italiane che operano sul sito.

Amazon dalla moda alla casa, dall’elettronica ai giocattoli, dalla bellezza ai dispositivi Amazon e molto altro ancora. Oltre la metà degli acquisti fatti dai clienti durante le giornate di Black Friday e Cyber Monday provengono dai partner di vendita, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese. E c’è ancora tempo per fare acquisti e risparmiare: Amazon renderà disponibili nuove offerte ogni giorno fino a Natale, oltre ad offrire prezzi bassi su idee regalo e prodotti in tutte le categorie.

Gli highlight della stagione di shopping su Amazon

I clienti hanno acquistato più decorazioni natalizie rispetto allo scorso anno, con un aumento degli acquisti di prodotti come ghirlande e luci. In tal senso Amazon dichiara di aver consegnato oltre 10 milioni di prodotti nei punti di ritiro alternativi in tutto il mondo, come i Locker e i Counter, ovvero il servizio di ritiro assistito per i pacchi Amazon, grazie al quale è possibile ritirare gli ordini in tutta comodità in punti vicino ai clienti, come edicole, bar e negozi di quartiere. Entrando nel dettaglio, ecco cosa ha avuto più successo durante Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it.

Le categorie più popolari su Amazon.it durante i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono state: dispositivi Amazon, bevande (caffè), decorazioni per la casa (candele), prodotti per la pulizia della casa, vitamine e integratori, smartphone, giochi e puzzle, prodotti per l’igiene orale, batterie ricaricabili, schede di memoria. Tra i prodotti più acquistati dai clienti su Amazon.it durante Black Friday e Cyber Monday si trovano: Amazon Echo Dot (3° generazione), Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa, Capsule di Caffè Borbone Respresso Miscela Blu, Oral-B Smart 4 4500 Spazzolino Elettrico Cross Action, FIFA 22 Standard – PlayStation 4, Fairy Platinum Plus Pastiglie Lavastoviglie, Gillette Fusion5 Lamette da Barba, Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA confezione da 40, Swiffer Dry Panni Cattura Polvere 120 Panni e Pukka Calendario dell’Avvento 2021. Durante Black Friday, i prodotti più acquistati dai clienti su Amazon Fresh a Milano sono stati l’acqua Sant’Anna naturale, mirtilli, arance e banane mentre a Roma i clienti hanno acquistato l’acqua Sant’Anna naturale, finocchi, arance e broccoli. Climate Pledge Friendly : sono disponibili su Amazon.it più di 40.000 prodotti sostenibili e certificati della selezione “Climate Pledge Friendly”, che include prodotti per la casa, alimentari, elettronica, computer e ufficio, abbigliamento e beauty.



Durante Black Friday e Cyber Monday, alcuni dei prodotti Climate Pledge Friendly più acquistati dai clienti sono stati Scottonelle Carta Igienica Soffice e Trapuntata Confezione da 84 Rotoli, Pukka Selection Box Scatola di Tisane Biologiche Assortite, scatola di fazzoletti di carta Tempo Family Box Limited Edition di Paola Marella, lettino Dolcecuore Foppapedretti con sponda regolabile. Altre curiosità:

Durante il primo giorno di Black Friday (25 novembre), i clienti di Amazon.it:

hanno acquistato così tante confezioni di carta igienica Scottonelle da superare la distanza stradale tra Roma e Mosca. hanno acquistato così tante capsule di caffè da poter offrire un caffè a più di tutti gli abitanti di Palermo e Firenze messi insieme.



Durante i due giorni di Black Friday (25 e 26 novembre), i clienti di Amazon.it:

hanno acquistato tante Yankee Candle Magia del Natale da poterne mettere una su ciascun gradino della Scala Reale del Forte di Fenestrelle in provincia di Torino. hanno acquistato tanti chupa chups da poterne offrire uno a tutti gli abitanti di Sciacca e Alghero messi insieme.



Infine il colosso dell’e-commerce mondiale evidenzia il successo per le piccole e medie imprese sul suo sito: sono infatti oltre 18.000 le PMI italiane che vendono su Amazon, e oltre 3.500 PMI e artigiani italiani fanno parte della vetrina Made in Italy su Amazon.it. Anche per queste realtà, i giorni di Black Friday e Cyber Monday sono stati un successo:

Oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it hanno venduto all’estero.

Oltre il 50% delle aziende della vetrina Made in Italy di Amazon.it hanno venduto all’estero.

Le piccole e medie imprese italiane hanno venduto finora una media di 276 prodotti al minuto in questo periodo natalizio.