Cricut, il brand americano per creativi arriva in Italia

Plotter da taglio, termopresse, materiali e accessori: Cricut, azienda leader del settore dei crafters è arrivato anche in Italia.

Il noto brand americano Cricut, che aiuta i creativi nel loro lavoro quotidiano, è pronto a conquistare anche il mercato italiano. Il marchio produttore di diversi modelli di macchine da taglio intelligenti, termopresse, materiali e accessori per il fai da te, arriva infatti ufficialmente in Italia, Paese sempre più vicino al mondo del crafting, come dimostrano alcuni recenti sondaggi. Secondo infatti le ricerche effettuate da YouGov, in collaborazione con ManoMano.it, quasi il 60% della popolazione italiana si dedica almeno ad un’attività manuale che spazia dalla decorazione, al giardinaggio fino al bricolage.

Cricut, tutto per i creativi

All’interno di uno scenario italiano così aperto, Cricut offre tutto ciò che può servire agli artigiani domestici per il loro lavoro, compreso un nuovo approccio al DIY e attraverso una community internazionale che condivide contenuti, consigli e tutorial how-to. In quest’ottica, e con l’idea di incoraggiare e stimolare la creatività delle persone, l’azienda ha sviluppato un software e delle macchine che possono essere utilizzate da chiunque, sia crafters esperti che persone alle prime armi. Come i suoi plotter da taglio:

Cricut Joy: la macchina da taglio più piccola della gamma proposta da Cricut è il prodotto ideale per i primi passi nel mondo del crafting. Un device dalle dimensioni contenute e di facilissimo utilizzo col quale creare bigliettini, etichette e decalcomanie personalizzati in 15 minuti . Grazie alla sua lama di precisione, taglia molti materiali in qualsiasi forma: dal vinile al cartoncino, basterà scegliere il materiale preferito e lei farà il resto.

La nuova macchina della linea Maker permette di portare il mondo del crafting ad un livello successivo grazie ai suoi 13 strumenti, tra cui la lama a coltello, la lama rotante per tessuti e la linea di QuickSwap per marcare, incidere, e aggiungere effetti decorativi. Oltre ai plotter, Cricut propone anche una interessante linea di termopresse, ideale per personalizzare tessuti e tazze, come potete leggere di seguito:

Cricut EasyPress: per gli amanti dei tessuti personalizzati, la soluzione pensata da Cricut è la linea EasyPress: le termopresse disponibili in 3 dimensioni che rispondono a tutte le esigenze degli utenti. I crafter potranno combinare il calore di queste macchine con gli Infusible Ink e i termovinili di Cricut per personalizzare magliette, cuscini, cappellini e molto altro ancora . La versione Mini è ideale per le superfici più piccole e per quelle curve, personalizzare le scarpe in tessuto non sarà mai stato così pratico.

Per assicurare il corretto e divertente funzionamento di tutti i macchinari Cricut, il brand ha sviluppato un software gratuito – Design Space – che raccoglie una vasta libreria di progetti realizzabili utilizzando i plotter da taglio e le termopresse. La piattaforma è scaricabile anche da Apple Store e Google Play.