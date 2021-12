DAZN è il nuovo partner globale di Fan Controlled Football

DAZN trasmetterà in streaming tutta la stagione v2.0 in oltre 200 Paesi e territori. L’offerta sarà disponibile live e on-demand.

DAZN ha annunciato la partnership come broadcaster globale per la stagione v2.0 di Fan Controlled Football (FCF), l’unica lega sportiva professionale che consente ai fan di dettare le regole del gioco e avere il pieno controllo della propria esperienza di intrattenimento. Grazie a questo accordo DAZN offrirà agli appassionati di football americano nel mondo tutta la Stagione 2022 di FCF: gli eventi pre-stagione, tutte le partite del campionato e quelle post-stagione, inclusi contenuti originali. L’offerta sarà disponibile live e on-demand in tutti gli oltre 200 paesi e territori coperti da DAZN.

DAZN e la FCF

“FCF è uno dei campionati più innovativi del mondo e come principale destinazione sportiva dedicata a tutti gli appassionati di sport, siamo entusiasti di offrire ai nostri abbonati a livello globale tutta l’adrenalina e l’innovazione dello sport FCF”, ha dichiarato James Rushton, Co-CEO, DAZN Group. “Questa partnership ci permette di arricchire ulteriormente il nostro portfolio e sottolinea il nostro impegno nell’offrire ai fan i propri sport preferiti, nel modo che più preferiscono, in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo”. FCF è uno sport indoor in grande crescita: nella Season v2.0 è passata da 4 a 8 squadre, con l’atteso ritorno dei quattro team originali:

Beasts (di proprietà di Marshawn Lynch, Miro e Renee Montgomery)

(di proprietà di Marshawn Lynch, Miro e Renee Montgomery) Zappers (di proprietà di Bob Menery, Trevor May, Ronnie Singh e Dalvin Cook)

(di proprietà di Bob Menery, Trevor May, Ronnie Singh e Dalvin Cook) Glacier Boyz (di proprietà di Richard Sherman, Adin Ross e Deestroying)

(di proprietà di Richard Sherman, Adin Ross e Deestroying) Wild Aces (di proprietà di Greg Miller, Barbara Dunkelman, Rachel Lindsay e Austin Ekeler)

Due delle quattro nuove squadre saranno gestite esclusivamente da collezionisti che detengono Ballerz Collective NFT, un esclusivo club con il quale si possiede accesso completo al gioco e la gestione a due vere squadre nel Fan Controlled Football League. Questo, sancisce il FCF come la prima lega sportiva professionale che offre un NFT con utilità In Real Life (IRL), vari benefit ed esperienze VIP che danno ai collezionisti un accesso senza precedenti alla proprietà della loro squadra, degli allenatori e dei giocatori. l primo dei due nuovi team è in comproprietà e gestito da Steve Aoki, crypto e NFT thought leader 888, mentre il secondo sarà guidato dai Knights of Degen e dalla partnership tra Drew Austin, Jack Settleman (ex Wild Aces), Tiki Barber, Ronde Barber, Cynthia Frelund, Blake Jamieson, Shara Senderoff, Mike O’Day, Jared Augustine e Jasmine Maetta.

Lo streaming live dei contenuti FCF è stato inaugurato su DAZN con la Combine tryout il 18 dicembre dal Jerry Chabola Stadium di Culver City, in California. L’all-access proseguirà nella primavera 2022 per nove settimane, con sette settimane di regular-season, una di playoff all’inizio di giugno e il culmine del People’s Championship. Durante tutto il preseason, i tifosi avranno l’opportunità di determinare nomi, colori, loghi e divise della squadra e di votare le regole di tutta la lega e il branding di altre squadre. Inoltre, nel pre match e durante ogni partita, i tifosi potranno determinare quali giocatori entreranno nel roster tramite un draft settimanale gestito dai fan, chiamare le giocate in tempo reale, decidere sulle modifiche alle regole e altro ancora. E’ possibile registrarsi oggi per la stagione v2.0 tramite FCF.io o l’applicazione mobile FCF.