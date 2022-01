Monster Hunter Rise disponibile da oggi su PC

La versione per computer del gioco offre nuove funzionalità tra cui supporto per la risoluzione 4K, opzioni grafiche avanzate, e molto altro.

La serie Monster Hunter arriva su PC con Monster Hunter Rise tramite un lancio globale su Steam. La versione per computer del gioco offre nuove funzionalità tra cui supporto per la risoluzione 4K, opzioni grafiche avanzate, chat vocale, supporto per monitor ultra-wide e altro ancora, per avventure da giocare da soli o con un massimo di altri tre giocatori in modalità co-op online.

Monster Hunter, caccia al mostro

Monster Hunter Rise trasporta i giocatori nel colorato villaggio di Kamura mentre si preparano a difendersi dall’incombente Furia. Al momento del lancio, i cacciatori possono affrontare tutti i contenuti post-lancio e di collaborazione precedentemente pubblicati fino all’update 3.6.1 per Nintendo Switch. Questi aggiornamenti gratuiti del titolo includevano più mostri aggiuntivi tra cui i preferiti dai fan Chameleos e Valstrax, oltre a contenuti di collaborazione con giochi iconici come Okami, Ghosts ‘n Goblins e altri.

I futuri contenuti post-lancio verranno sincronizzati con la versione per Nintendo Switch alla fine di febbraio 2022. Inoltre, l’enorme espansione a pagamento di Monster Hunter Rise: Sunbreak arriverà per i giocatori Nintendo Switch e PC nell’estate 2022. Maggiori informazioni in merito saranno disponibile in un secondo momento.

Quando i giocatori non stanno esplorando le cinque vaste località, come le Rovine Sacre, la Foresta Inondata e le Piane Sabbiose, possono anche combattere orde di enormi mostri nel nuovo tipo di missione Furia introdotta in Monster Hunter Rise. In aggiunta alla Standard Edition di Monster Hunter Rise, è disponibile una speciale Deluxe Edition che include la Standard Edition del gioco, oltre a un pack voucher DLC digitale che può essere riscattato per contenuti di gioco bonus come uno stile armatura cacciatore (set) “Kamurai”, gesti esclusivi e altro ancora. I giocatori PC riceveranno un pacchetto di oggetti celebrativi gratuito pieno di oggetti utili al lancio, oltre all’accesso al set di armature Guild Cross, che offre un’elevata difesa per superare le missioni iniziali e raggiungere un grado elevato in pochissimo tempo.