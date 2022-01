Call of Duty: Mobile Stagione 1: Heist in arrivo il 20 gennaio

La nuova stagione di Call of Duty per dispositivi mobili promette scintille con tante novità e aggiornamenti a tema Capodanno Lunare.

Call of Duty: Mobile Stagione 1: Heist arriverà giovedì 20 gennaio all’una di notte su Android e iOS, con un nuovo arco narrativo che vede Makarov a capo di una grande organizzazione criminale. Ci sarà un nuovo Battle Pass, eventi del Capodanno Lunare e una nuova versione di Nuketown a tema, contenuti extra Battle Royale e molto altro ancora.

La nuova stagione di Call of Duty mobile

Durante la prima stagione del 2022 i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense del Battle Pass. Heist fornisce nuovi contenuti gratuiti e premium, tra cui nuovi operatori come Makarov – Kingfish e Yuri – Bratok, due nuove armi – il PPSh-41 SMG e il fucile d’assalto Kilo 141, una nuova granata tattica, Blueprint delle armi, Calling Card, Charms, i COD Points (CP), e altro ancora in arrivo durante la stagione. Ecco nel dettaglio i punti salienti di Call of Duty: Mobile Stagione 1: Heist in arrivo su Android e iOS:

Nuove mappe Hacienda – Apparsa per la prima volta in Call of Duty: Black Ops 4, Hacienda porta gli operatori nella tenuta di un signore del crimine nella campagna spagnola. Combatti in un sontuoso vigneto, una rimessa delle barche, un arsenale e, per chi ama il rischio, un contestatissimo cortile centrale. Tempio di Nuketown – Durante la stagione potrai sperimentare Nuketown come mai prima d’ora, con una nuova ambientazione che celebra il Capodanno Lunare. Il luogo solitamente isolato è ora nel mezzo di una città, con una nuova architettura, oggetti di scena e lo stesso ritmo caotico per cui la mappa è conosciuta e amata.



Nuovi eventi: Winter Wish e il puzzle del Capodanno Lunare – Nell’evento Winter Wish i giocatori possono scegliere le loro ricompense preferite tra una serie di oggetti, quindi completare missioni per acquisire gettoni da spendere per sbloccarli. Per il Puzzle del Capodanno Lunare i giocatori guadagneranno gettoni per completare diversi compiti, rivelando lentamente il puzzle nel tempo e guadagnando ricompense.

Confermata la nuova modalità MP a tema – Red Envelope – In arrivo alla fine del mese, i giocatori si scontreranno in un 10v10 Uccisione Confermata a tema per l'anno lunare della tigre. Raccogli le buste rosse al posto delle piastrine e scopri l'Easter Egg nascosto per lanciare i fuochi d'artificio e celebrare un nuovo inizio. Raccogline abbastanza per guadagnare ricompense aggiuntive come crediti e cosmetici.

Non mancheranno gli aggiornamenti Battle Royale con entrambe le mappe Isolated e Blackout che riceveranno aggiornamenti a tema per le celebrazioni del Capodanno Lunare. Su Isolated i giocatori potranno anche partecipare a un minigioco di snowboard, esclusivo per quella mappa. I giocatori possono aspettarsi anche molti aggiornamenti e miglioramenti al gioco in questa versione, oltre a nuove sfide stagionali, sorteggi fortunati, bundle e altro ancora disponibile nello store una volta iniziata la stagione.