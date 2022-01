Baby Shark, un Fenomeno da 10 miliardi di visualizzazioni

Baby Shark Dance di Pinkfong è il primo video su YouTube a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni online.

A inizio 2019 era stato il filmato più visto in assoluto su YouTube. Oggi Baby Shark Dance di Pinkfong, un’etichetta proprietaria di SmartStudy, una società coreana che si occupa di educazione dei bambini, batte un altro record: è infatti “lui” il primo video a raggiungere i 10 miliardi di visualizzazioni online sulla piattaforma di Google.

Dalla Baby Shark Challenge al successo globale

Tutto è iniziato a marzo del 2019, quando sui social era stata lanciata la #babysharkchallenge, che aveva raccolto 88.000 post solo su Instagram. Un vero e proprio successo per un’iniziativa che ha visto nella versione riarrangiata da Pinkfong e KizCastle del vecchio brano tradizionale, il suo alfiere. Cantato da Bommie Catherine Han, Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Digiacomo, Robert William Gardiner e Charity Wynn Segoine, il brano con relativo video è diventato in breve tempo virale, crescendo rapidamente in termini di gradimento dle pubblico e visualizzazioni.

Un vero e proprio tormentone, finito a un certo punto perfino sul Guinness World Record per essere passato, in poco più di un anno, da 7 miliardi di visualizzazioni a oltre 10 miliardi.

“É stato un viaggio davvero significativo per testimoniare come Baby Shark ha connesso persone in tutto il mondo – ha dichiarato Min-seok Kim, CEO di Pinkfong – e non vediamo l’ora di presentare le nuove avventure di Baby Shark che offriranno esperienze senza precedenti ad un numero di fan ancora maggiore, ovunque”. Intanto il marchio ha cominciato a espandersi, dalle app a un programma televisivo su Nickelodeon, fino al debutto nel settore degli Nft. Lo scorso novembre, infatti, Pinkfong ha rilasciato sei opere digitali in edizione limitata in collaborazione con Sony Music, ciascuna delle quali riprende i personaggi principali del video, la famiglia e Baby Shark.