Un tweet pubblicato dall’account ufficiale di Xiaomi svela che la serie Redmi Note 11 sarà svelata in Europa il prossimo 26 gennaio.

Lo scorso ottobre Redmi presentava in Cina la nuova serie di smartphone Redmi Note 11: in queste ore, tramite un tweet ufficiale pubblicato da Xiaomi, scopriamo che il colosso cinese è pronto a portare la serie Redmi Note 11 anche in Europa. L’appuntamento è fissato per il prossimo 26 gennaio, giorno in cui con tutta probabilità la compagnia svelerà anche i prezzi di lancio previsti per il Vecchio Continente.

Redmi Note 11 arriverà in Europa il 26t gennaio

La scheda tecnica dei modelli Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro+ parlano di device di tutto rispetto: display AMOLED con alta frequenza di aggiornamento, fotocamera principale con sensore fino a 108 MP, supporto alla ricarica rapida fino a 120 W e numerose configurazioni hardware ideali per accontentare tutte le categorie di utenti.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge! Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5 — Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022

Teoricamente il lancio in Europa dovrebbe arrivare con poche (se non nulle) differenze dal punto di vista della scheda tecnica, ma restiamo in attesa di scoprire cos’ha in serbo Xiaomi per uno dei mercati più importanti per la serie Redmi Note.

Gli ultimi rumor circa i prezzi di lancio in UE parlano di un listino prezzi molto aggressivo, ovvero:

Redmi Note 11 4+64 GB a 250 euro;

Redmi Note 11 4+128 GB a 290 euro;

Redmi Note 11 8+128 GB a 330 euro.

Appuntamento quindi al 26 gennaio, quando vi aggiorneremo su tutte le novità in merito a Redmi Note 11.