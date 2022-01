Un inedito leak pubblicato in rete svela che OPPO Find X5 avrà specifiche da vero top di gamma: scopriamole in questo articolo.

Sul mercato degli smartphone Android di fascia alta sta per arrivare un nuovo top di gamma di OPPO sotto tutti i punti di vista, e in queste ore un inedito leak ci svela le probabili specifiche tecniche di OPPO Find X5. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete in queste ore dal leaker Digital Chat Station, sembra che il nuovo device del colosso cinese sarà basato sul nuovo processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000.

Le specifiche leak di OPPO Find X5 ritraggono un device al top

Il SoC sarà affiancato da un display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. La fotocamera punch hole frontale dovrebbe montare un sensore Sony IMX616 da 32 MP, mentre posteriormente il singolare comparto fotografico è atteso con una fotocamera tripla composta da un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un altro sensore S5K3M5 da 13 MP.

Il resto della scheda tecnica menziona anche una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W su cavo e 50 W in wireless, il nuovo sensore di impronte Goodix G7 integrato nel display e la personalizzazione ColorOS 12 con Android 12.