In questa guida vi spieghiamo come funziona il blocco delle chiamate indesiderate in arrivo sugli smartphone: tutti i dettagli.

Come funziona il blocco delle telefonate indesiderate di cui si parla tanto in quest’ultimo periodo? Alzi la mano chi viene quasi quotidianamente disturbato da telefonate di telemarketing da parte di operatori telefonici e non solo. Fortunatamente, grazie a un provvedimento nato da una proposta del premier Mario Draghi e dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, è finalmente approdato il regolamento sulle attività di telemarketing che offre la possibilità ai cittadini di non essere più disturbati semplicemente iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni.

Addio alle chiamate indesiderate

In attesa che arrivi sotto forma di decreto del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il ministro Giorgetti ha già espresso il suo parere positivo verso lo strumento con queste parole: “Sono soddisfatto perché abbiamo approvato un’altra riforma molto attesa dai cittadini che hanno il diritto di vedere tutelata la propria privacy da attività promozionali invasive.” Anche Anna Ascani, sottosegretaria al Mise, si è detta estremamente soddisfatta del lavoro svolto in quanto “il nuovo schema di regolamento estende il Registro pubblico delle opposizioni a tutte le numerazioni nazionali e ai cellulari, tutelando il cittadino dalle chiamate indesiderate.”

Come funziona il Registro delle opposizioni per il blocco delle chiamate indesiderate

L’intero progetto normativo ruota attorno al nuovo portale del Registro delle opposizioni, un sito web facilmente raggiungibile tramite questo link in cui il cittadino ha l’opportunità di estromettere la propria numerazione dall’elenco disponibile agli operatori di telemarketing. Iscrivendosi al portale è possibile richiedere l’annullamento di tutti i consensi pregressi rilasciati per finalità commerciali con conseguente divieto di cessione a terzi.

L’Rpo (Registro Pubblico delle Opposizioni) permette di bloccare il tracciamento dei propri dati personali presenti negli elenchi telefonici pubblici (il divieto è valido per le numerazioni fisse e mobile) da parte di tutti gli operatori di telemarketing che fanno affidamento ad esso per svolgere attività di marketing.

Come si bloccano le chiamate dagli operatori di telemarketing

Ogni cittadino può iscriversi gratuitamente al registro e richiedere il blocco delle telefonate attraverso quattro modalità:

tramite il portale web compilando un apposito modulo tramite telefono chiamando il numero verde Rpo 800 265 265 tramite email inviando una comunicazione di posta elettronica all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it tramite raccomandata

Le società che violino il diritto di opposizione andranno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria che può raggiungere fino i 20 milioni di euro, oppure al 4% del fatturato mondiale per le imprese.