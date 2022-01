Novakid Game World, la piattaforma per l’apprendimento basato sul racconto

Novakid lancia un prodotto innovativo che mette a disposizione degli insegnanti e degli studenti un vero e proprio gioco educativo online.

Novakid, scuola di inglese online dove i bambini tra i quattro e i dodici anni possono imparare l’inglese, ha ideato Novakid Game World: un nuovo e innovativo metodo di apprendimento basato sul racconto, già utilizzato da più di 15.000 studenti. Dalle storie animate ai fumetti, ai personaggi accattivanti in cui immedesimarsi, fino ai numerosi mini giochi e compiti a casa: imparare l’inglese non è mai stato così divertente!

Novakid Game World, cos’è?

Magic Academy, sezione di Novakid Game World, è un vero e proprio mondo virtuale: un’accademia nata tra i rami di un enorme albero magico, dove gli studenti possono imparare facilmente a parlare la lingua l’inglese, facendo un tuffo nel lontano medioevo, dove draghi, personaggi magici, Gremlins e pozioni animano le lezioni. Non lontano dall’Academy sorge una piccola città dove vivono gli abitanti del magico mondo virtuale, protagonisti di numerose storie e avventure che porteranno gli studenti a scoprire nuove storie e vocaboli in inglese.

“La gamification è un sistema innovativo che trasforma una semplice lezione di inglese in un’opportunità per i bambini di diventare parte integrante di un nuovo mondo, dove interagire in prima persona, piuttosto che essere sommersi da nozioni teoriche. Le ricompense, i premi e i giochi sono stati ideati per creare un modo divertente e coinvolgente per fare pratica e migliorare il proprio livello di inglese”, commenta Amy Krolevetskaya, responsabile del programma educativo di Novakid.

Le nuove tecnologie e la trama avvincente coinvolgono gli studenti a partecipare attivamente in un vero e proprio gioco educativo, che unisce gli strumenti di apprendimento e l’insegnamento ESL. Ogni lezione è pensata sulla base delle diverse esigenze degli studenti e al loro livello di conoscenza della lingua. I mini giochi sono un elemento essenziale di Novakid Game World, tanto che permettono agli studenti di interagire con i contenuti della lezione e di mettere in pratica le nuove conoscenze in modo divertente e interattivo. La gamification e l’apprendimento ludico si sono dimostrati metodi altamente efficaci nel coinvolgere i bambini.

Novakid ha, infatti, osservato come molti di loro trascorrano in media 4,5 ore al mese giocando ai mini giochi in totale autonomia, anche al termine delle loro lezioni. Nei progetti di Novakid c’è ora Space Academy, uno dei possibili concetti di un nuovo “mondo gamificato” da sviluppare entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda le tecnologie applicate, Novakid sta progettando di rilasciare giochi di apprendimento vocale e di migliorare il lavoro di squadra tra gli studenti attraverso interazioni multiplayer. Il progetto include l’implementazione di soluzioni speech-to-text e software di riconoscimento delle emozioni per rendere l’analisi in-lesson ancora più avanzata.